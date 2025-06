Saiba quanto Flamengo já ganhou em premiação no Mundial de Clubes

O Flamengo se classificou em primeiro lugar do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Equipe vai enfrentar o Bayern nas oitavas de final

Flamengo premiação no Mundial de Clubes (Gilvan de Souza/CRF)

Classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes em primeiro lugar no Grupo D, o Flamengo já conquistou valor milionário. Até o momento, a equipe carioca já acumulou 29,71 milhões de dólares (R$ 152,5 milhões na cotação atual) em premiação do torneio.

O Flamengo vai receber 15,21 milhões de dólares (R$ 84,38 milhões) pela participação no Mundial, 4 milhões de dólares (R$ 22,19 milhões) pelas duas vitórias na primeira fase, 1 milhão de dólares (R$ 5,5 5 milhões) pelo empate e 7,5 milhões de dólares (R$ 41,62 milhões) por avançar às oitavas de final.

Em termos de comparação, o Flamengo já superou, em prêmios no Mundial, o valor que poderia arrecadar caso se torne campeão da Copa do Brasil. O clube pode desembolsar até R$ 97,79 milhões na competição, que é a mais lucrativa do país.

