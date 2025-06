Copa do Mundo de Clubes: confira os confrontos das oitavas de final

O jogo de abertura do Mundial de Clubes acontece entre Al Ahly e Inter Miami, às 21h do próximo sábado (14) (Divulgação/ fifaworldcup)

Faltam apenas dois dias para o final da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes chegar ao fim. Com isso, os confrontos das oitavas de final começam a ser definidos.

Até o momento, quatro confrontos das oitavas do Mundial já estão definidos. Os demais duelos serão confirmados até a quinta-feira (26/6).

Confira os confrontos das oitavas do Mundial de Clubes

Oitavas 1 – Palmeiras x Botafogo.

Oitavas 2 – Benfica x Chelsea.

Oitavas 3 – 1º do grupo E (River Plate, Inter ou Monterrey) x 2º do grupo F (Fluminense, Borussia ou Mamelodi Sundowns).

Oitavas 4 – 1º do grupo G (Juventus ou City) x 2º do grupo H (Real Madrid, Salzburg ou Al-Hilal).

Oitavas 5 – Paris Saint-Germain x Inter Miami.

Oitavas 6 – Flamengo x Bayern de Munique.

Oitavas 7 – 1º do grupo F (Fluminense, Borussia ou Mamelodi Sundowns) x 2º do grupo E (River Plate, Inter ou Monterrey).

Oitavas 8 – 1º do grupo H (Real Madrid, Salzburg ou Al-Hilal) x 2º do grupo G (Juventus ou City).

Confira a matéria completa no Metrópoles