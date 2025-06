Adversário do Palmeiras, Mascherano exalta Corinthians: 'Clube maior'

Mascherano vestiu a camisa do Corinthians durante duas temporadas (FEDERICO PARRA / AFP)

O duelo entre Inter Miami e Palmeiras, nesta segunda-feira (23/6), terá um sabor especial para Javier Mascherano, treinador da equipe americana. O argentino, que conhece bem a rivalidade com o Verdão, vestiu a camisa do Corinthians entre 2005 e 2006.



Durante coletiva de imprensa prévia ao duelo contra o Palmeiras, Mascherano relembrou a época em que esteve no Brasil e jogou pelo Corinthians. O ex-jogador fez questão de elogiar a torcida alvinegra e afirmou que o Timão é um dos maiores clubes do mundo.

“Eu gostei muito do meu tempo no Brasil. Foi rápido, infelizmente passei muito tempo lesionado. Mas pude viver aquela experiência. Posso dizer hoje em dia que tive o privilégio de jogar em um clube como o Corinthians, que é um dos maiores do mundo, com uma torcida impressionante”, disse Mascherano.

Mascherano brincou sobre a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. No entanto, o treinador do Inter Miami destacou que a torcida pode ser um fator positivo para o Verdão na partida.



