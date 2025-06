Palmeiras tenta parar Messi para avançar no Mundial: veja onde assistir

Ambos os times tem quatro pontos na competição (Cesar Greco/Palmeiras e FEDERICO PARRA / AFP)

Lionel Messi e Luis Suárez são as estrelas no caminho do Palmeiras nesta segunda-feira. Às 22h (de Brasília), a bola rola para o último compromisso do time de Abel Ferreira na fase de grupos do Mundial de Clubes. A partida será transmitida pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV e DAZN (streaming).

Parar o astro argentino e o artilheiro uruguaio é a tarefa principal da formação alviverde, que depende somente de si para avançar às oitavas de final como líder do Grupo A. Como o Palmeiras tem quatro pontos - fruto de um empate com o Porto e o triunfo sobre o Al-Ahly, basta um empate para confirmar sua vaga no mata-mata na liderança da chave e enfrentar na fase seguinte o segundo do Grupo B, que pode ser Botafogo, PSG ou Atlético de Madrid.

"Todos os jogadores do Inter Miami têm qualidade, não só as estrelas", ressaltou o lateral-esquerdo Vanderlan assim que foi questionado sobre a estratégia para marcar Messi. "Dentro de campo é seguir o plano de jogo."

Abel Ferreira está preocupado com Lionel Messi, evidentemente, mas não apenas com o astro argentino do rival americano. "Vamos ter não só uma, mas várias figuras (para nos preocuparmos). O Messi, o Busquets, o Suárez, que todos conhecem bem", comentou. E como parar o jogador eleito oito vezes o melhor do mundo? "É só os jogadores do Miami não passarem a bola pra ele", brincou.

O português mostrou admiração e reverência a Messi, embora, se tivesse de escolher, escolheria o seu compatriota Cristiano Ronaldo. "Um tem o talento natural, o outro tem preparação e trabalho. Não sou Federer, sou mais Nadal. Tenho que correr. Não só por ser português. Me vejo muito mais no que é o Cristiano Ronaldo", argumentou. "Sorte a nossa que ainda conseguimos desfrutar do que os dois ainda podem dar."

O treinador confirmou que Aníbal Moreno, com edema na coxa direita, não joga. O provável substituto é o uruguaio Emi Martínez. Também indicou que dará oportunidades para atletas que ainda não puderam jogar a competição ou jogaram poucos minutos.

Até porque ele pode perder atletas importantes para a fase seguinte, considerando que seis jogadores estão pendurados: Gustavo Gómez, Giay, Richard Ríos, Piquerez, Raphael Veiga, Felipe Anderson, além do próprio técnico.

Javier Mascherano, técnico do Inter Miami, mostrou respeito pelo Palmeiras, contra o qual jogou quando defendia o arquirrival Corinthians.

"Será um jogo muito difícil, claramente. Vamos jogar contra um grande time. Um time que nos últimos anos ganhou Libertadores, o Campeonato Brasileiro, que sempre briga por coisas importantes, que tem um treinador que está há bastante tempo e que tem jogadores de hierarquia e de seleção", falou o argentino.

FICHA TÉCNICA

INTER MIAMI X PALMEIRAS

INTER MIAMI - Ustari; Weigandt, Fray, Falcon e Allen; Allende, Cremaschi, Busquets e Segovia; Messi e Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Estêvão; Maurício, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Szymon Marciniak (Polônia).

HORÁRIO - 22h (de Brasília).

LOCAL - Hard Rock Stadium, em Miami.