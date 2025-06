Mundial: onde assistir ao jogo entre Botafogo x Atlético de Madrid

Igor Jesus marcou gol em todas as partidas do Botafogo até o momento (Vitor Silva/ Botafogo)

Mais um duelo entre um time brasileiro e um europeu promete agitar a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Nesta segunda-feira (23/6), o Botafogo mede forças com o Atlético de Madrid, pela 3ª e última rodada da primeira fase do torneio. As duas equipes se enfrentam no Estádio Rose Bowl, na Califórnia, às 16h (de Brasília).

O Fogão lidera o grupo B, com seis pontos, e vem de vitória histórica contra o Paris Saint-Germain na última partida. O Botafogo só fica de fora das oitavas de final se perder por três ou mais gols de diferença e se o PSG derrotar o Seattle Sounders.

Onde assistir

A partida entre Botafogo x Atlético de Madrid, pelo Mundial de Clubes, será transmitida pela TV aberta (Globo), TV fechada (Sportv), YouTube (Cazé TV) e por streaming (DAZN).