Técnico do Botafogo projeta jogo com Atlético de Madrid: 'Zero medo'

Renato Paiva destacou qual será a postura do Botafogo no último confronto pela primeira fase da Copa do Mundo de Clubes

O Botafogo é o líder do grupo B com seis pontos somados (Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo enfrenta o Atlético de Madrid nesta segunda-feira (23/6), às 16h, em duelo encerra a participação da equipe brasileira na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Apesar de estar com a classificação encaminhada o treinador do Glorioso, Renato Paiva, afirmou que a equipe não se apoiará em nenhuma vantagem no duelo.

Em entrevista coletiva antes da partida, Paiva avisou que sua equipe não terá medo de enfrentar a equipe comandada por Diego Simeone.

“Uma coisa posso garantir: não vamos jogar em cima da vantagem. Vamos abordar a partida como sempre. Quando tivermos a bola, seremos aquilo que sempre somos. Agredir, tentar controlar o adversário e jogar. O adversário também tem suas armas técnicas”, iniciou o treinador.

“O Atlético é uma das equipes de nível mais físico do mundo, então imagina amanhã tendo que buscar um resultado de três gols. Conhecendo Simeone, sei que eles vai motivá-los. 100% de respeito, mas zero medo. Nossa vitória será sempre ser nós mesmos. Tentaremos ser competentes como fomos como contra o PSG”, acrescentou Renato Paiva.

