Fifa abre investigação contra Argentina após confusão na final da Copa do Mundo

Um dos principais casos sob análise é a expulsão de Leandro Paredes, que recebeu cartão vermelho depois do apito final por conduta violenta

Jogadores da Argentina se envolvem em confusão após o apito final (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A Fifa, segundo a Sky Sports, abriu uma investigação disciplinar para apurar os incidentes envolvendo integrantes da seleção argentina após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo, disputada no último domingo. A entidade irá analisar os relatórios da arbitragem e as imagens da decisão antes de definir se haverá punições aos envolvidos.

Um dos principais casos sob análise é a expulsão de Leandro Paredes, que recebeu cartão vermelho depois do apito final por conduta violenta durante uma confusão entre jogadores das duas seleções no momento em que os espanhóis comemoravam a conquista do título.

Além do volante, a Fifa também avalia a conduta de Nahuel Molina O lateral é acusado de desferir um soco em Rodri durante o tumulto que marcou a celebração da Espanha. Outro episódio investigado envolve o auxiliar técnico Roberto Ayala, que teria empurrado Dani Olmo em meio aos desentendimentos.

A entidade também examinará o comportamento da delegação argentina durante a cerimônia de premiação. Parte dos jogadores permaneceu de costas enquanto a Espanha erguia a taça, atitude que gerou críticas após a decisão.

Por enquanto, a entidade não anunciou possíveis sanções nem estabeleceu um prazo para concluir o processo disciplinar. A expectativa é que a análise seja feita nas próximas semanas, quando a entidade deverá divulgar sua decisão oficial.

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