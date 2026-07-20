Atacante quebrou o silêncio após a decisão de 2026, exaltou o esforço do elenco comandado por Lionel Scaloni e parabenizou os espanhóis pelo título da Copa do Mundo.

Messi quebra silêncio após derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Lionel Messi se pronunciou oficialmente após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. Em mensagem publicada nas redes sociais, o camisa 10 lamentou o revés, agradeceu o apoio da torcida e exaltou o esforço do elenco.

A queda por 1 a 0, definida com contornos dramáticos após um gol de Ferran Torres no segundo tempo da prorrogação, possivelmente marca o fim da trajetória de Messi com a camisa da seleção argentina.

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“A dor é muito grande e vai demorar para essa ferida cicatrizar. Mas também fico com tudo de bom. Com as partidas que disputamos, entregando tudo de nós e que ficarão para sempre na memória, com o apoio de um país inteiro que, junto com o trabalho e o esforço deste grupo, nos levou a estar, mais uma vez, entre os melhores do mundo", escreveu o capitão.

Apesar da frustração pelo vice-campeonato, o atacante fez questão de valorizar a campanha e parabenizar o adversário.

"Hoje é difícil dar valor ao que fizemos, mas este grupo chegou a duas finais consecutivas de Copa do Mundo. Muito obrigado, de coração, por cada cumprimento e por cada mensagem. Mais uma vez conseguimos nos unir como país e estar todos juntos, compartilhando o imenso orgulho de sermos argentinos. Também quero parabenizar a Espanha pelo título", completou o argentino.