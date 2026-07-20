Copa 2026: Ferran Torres se pronuncia após marcar gol do título: "A pessoa mais feliz do mundo"
O atacante utilizou as redes sociais para comparar fotos de quando era criança e atualmente com a taça do Mundial
Publicado: 20/07/2026 às 15:26
Ferran Torres, atacante da Espanha ( BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
Eternizado na história do futebol espanhol, o atacante Ferran Torres saiu do banco de reservas para marcar o gol do título da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina. Ainda em estado de êxtase, o camisa 7 utilizou as suas redes sociais para falar sobre a conquista.
Ferran publicou duas fotos: uma de quando era criança, segurando a taça do Mundial, e outra atual, repetindo o registro após a conquista. Na legenda, o jogador do Barcelona não escondeu a emoção pelo feito.
“O sonho de qualquer criança do mundo. A pessoa mais feliz do mundo hoje”, escreveu Ferran Torres nesta segunda-feira (20), um dia após o título da Espanha.
No calor da emoção após a final, em Nova Jersey, o atacante já havia externado o seu sentimento com o gol heroico. Segundo Ferran, foram todos os espanhóis que marcaram junto com ele na prorrogação da partida.
“No final este gol não foi só eu quem marquei, foram 46 milhões de espanhóis, foram os 26 jogadores que formamos aqui. É pela Espanha. Hoje o destino estava escrito, era para que ganhássemos. Deus dá as coisas a quem merece”, falou o camisa 7 após o apito final no último domingo (19).
Ferran Torres foi acionado aos 17 minutos do segundo tempo da decisão, substituindo Oyarzabal na referência do ataque. Foi apenas no 1º minuto do segundo tempo da prorrogação que o atacante marcou o gol do alívio espanhol, abrindo o placar e garantindo o bicampeonato mundial da Fúria.
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