Nico Williams entrega medalha da Copa à mãe e homenageia trajetória de superação
Da luta ao título: Nico Williams dedica medalha da Copa à mãe imigrante
Publicado: 20/07/2026 às 12:34
Nico Williams, atacante da Espanha ( Getty Images via AFP)
Após a cerimônia de premiação da Copa do Mundo, o atacante Nico Williams protagonizou um dos momentos mais emocionantes da celebração espanhola. Em vez de permanecer com os companheiros de equipe durante a festa pelo título, o jogador caminhou até a arquibancada e entregou sua medalha à mãe, em reconhecimento à trajetória de superação da família.
Filho de imigrantes de Gana, Williams destacou que a homenagem foi uma forma de agradecer aos pais pelos sacrifícios feitos antes de sua chegada ao futebol de elite. A mãe do atleta enfrentou uma longa e difícil jornada migratória até a Espanha, onde buscou melhores condições de vida para a família.
“Minha mãe sofreu muito. Andar pelo deserto descalça, passar por muitas coisas que eu não desejaria a ninguém”, contou o atacante em entrevista à revista espanhola Esquire.
O jogador também defendeu a história dos imigrantes que deixam seus países em busca de uma vida melhor. “Ninguém vem para a Espanha para roubar ninguém. Meus pais são heróis para mim, vieram aqui para trabalhar, para ser mais um e se integrar”, concluiu.
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