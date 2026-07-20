Nico Williams entrega medalha da Copa à mãe e homenageia trajetória de superação

Nico Williams, atacante da Espanha ( Getty Images via AFP)

Após a cerimônia de premiação da Copa do Mundo, o atacante Nico Williams protagonizou um dos momentos mais emocionantes da celebração espanhola. Em vez de permanecer com os companheiros de equipe durante a festa pelo título, o jogador caminhou até a arquibancada e entregou sua medalha à mãe, em reconhecimento à trajetória de superação da família.

Filho de imigrantes de Gana, Williams destacou que a homenagem foi uma forma de agradecer aos pais pelos sacrifícios feitos antes de sua chegada ao futebol de elite. A mãe do atleta enfrentou uma longa e difícil jornada migratória até a Espanha, onde buscou melhores condições de vida para a família.

Em entrevista, o jogador relatou as dificuldades vividas pelos pais durante o processo de imigração. Segundo Nico, a mãe enfrentou situações extremas ao atravessar o deserto do Saara, enquanto a família buscava uma nova oportunidade em território espanhol.

“Minha mãe sofreu muito. Andar pelo deserto descalça, passar por muitas coisas que eu não desejaria a ninguém”, contou o atacante em entrevista à revista espanhola Esquire.

O jogador também defendeu a história dos imigrantes que deixam seus países em busca de uma vida melhor. “Ninguém vem para a Espanha para roubar ninguém. Meus pais são heróis para mim, vieram aqui para trabalhar, para ser mais um e se integrar”, concluiu.

