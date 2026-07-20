Milei decreta feriado para recepção da seleção argentina após vice na Copa 2026

Enzo Fernandez, meia da Argentina ( Getty Images via AFP)

O presidente da Argentina, Javier Milei, decretou feriado nacional no dia reservado para a recepção da seleção argentina, vice-campeã da Copa do Mundo de 2026. A medida foi anunciada após a derrota da equipe para a Espanha por 1 a 0 na decisão do torneio, disputada nos Estados Unidos.

Em publicação nas redes sociais, Milei afirmou que a data do feriado será definida de acordo com o cronograma estabelecido pelos jogadores e pela comissão técnica para a chegada da delegação ao país.

A expectativa é de que o elenco desembarque na Argentina no fim da tarde desta segunda-feira (20). Com isso, a recepção oficial poderá ocorrer na terça-feira (21), quando o governo deve formalizar o feriado, caso o planejamento seja confirmado.

Com a vitória na final realizada no MetLife Stadium, a Espanha conquistou o segundo título mundial de sua história, repetindo o feito alcançado na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

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A Argentina, por sua vez, encerrou a campanha com o quarto vice-campeonato em sete finais disputadas. A seleção soma três títulos mundiais, conquistados em 1978, 1986 e 2022, além das campanhas que terminaram com o segundo lugar em 1930, 1990, 2014 e 2026.

A decisão também marcou um feito para Lionel Messi. Ao disputar a final deste domingo, o camisa 10 argentino chegou à terceira decisão de Copa do Mundo da carreira, após as edições de 2014 e 2022, igualando o recorde do brasileiro Cafu entre os jogadores que atuaram em finais do torneio.

