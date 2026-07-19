Argentina perde para a Espanha e iguala Alemanha como maior vice das Copas

Jogadores da Argentina (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 não representou apenas o fim do sonho argentino pelo tetracampeonato. Com o revés na decisão, a Argentina alcançou um marco histórico indesejado ao chegar ao quarto vice-campeonato mundial, igualando a Alemanha como a seleção que mais vezes terminou a competição na segunda colocação.

O vice de 2026 se junta às campanhas encerradas com derrotas nas finais de 1930, diante do Uruguai, na primeira edição do torneio, e de 1990 e 2014, quando foi superada pela Alemanha. A sequência coloca a Albiceleste no topo do ranking de seleções com mais derrotas em decisões de Copa do Mundo.

A Alemanha também soma quatro vice-campeonatos, conquistados nas edições de 1966, 1982, 1986 e 2002. Logo atrás aparece a Holanda, com três finais perdidas (1974, 1978 e 2010).

Apesar da marca negativa, a Argentina segue entre as maiores vencedoras da história da Copa do Mundo, com três títulos conquistados, em 1978, 1986 e 2022. Já a campanha de 2026 ficará marcada pela despedida de Lionel Messi do torneio, encerrada com um novo vice-campeonato após a derrota para a Espanha na decisão.

vice-campeões mundiais:

Alemanha: 4 vezes (1966, 1982, 1986 e 2002)

Argentina: 4 vezes (1930, 1990, 2014 e 2026)

Holanda: 3 vezes (1974, 1978 e 2010)

França: 2 vezes (2006 e 2022)

Brasil: 2 vezes (1950 e 1998)

Itália: 2 vezes (1970 e 1994)

Hungria: 2 vezes (1938 e 1954)

Tchecoslováquia: 2 vezes (1934 e 1962)

Suécia: 1 vez (1958)

Croácia: 1 vez (2018)