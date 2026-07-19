Argentina perde para a Espanha e iguala Alemanha como maior vice das Copas
Argentina chega ao quarto vice em Copas e iguala recorde da Alemanha
Publicado: 19/07/2026 às 22:01
Jogadores da Argentina (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
A derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 não representou apenas o fim do sonho argentino pelo tetracampeonato. Com o revés na decisão, a Argentina alcançou um marco histórico indesejado ao chegar ao quarto vice-campeonato mundial, igualando a Alemanha como a seleção que mais vezes terminou a competição na segunda colocação.
A Alemanha também soma quatro vice-campeonatos, conquistados nas edições de 1966, 1982, 1986 e 2002. Logo atrás aparece a Holanda, com três finais perdidas (1974, 1978 e 2010).
Apesar da marca negativa, a Argentina segue entre as maiores vencedoras da história da Copa do Mundo, com três títulos conquistados, em 1978, 1986 e 2022. Já a campanha de 2026 ficará marcada pela despedida de Lionel Messi do torneio, encerrada com um novo vice-campeonato após a derrota para a Espanha na decisão.
vice-campeões mundiais:
Alemanha: 4 vezes (1966, 1982, 1986 e 2002)
Argentina: 4 vezes (1930, 1990, 2014 e 2026)
Holanda: 3 vezes (1974, 1978 e 2010)
França: 2 vezes (2006 e 2022)
Brasil: 2 vezes (1950 e 1998)
Itália: 2 vezes (1970 e 1994)
Hungria: 2 vezes (1938 e 1954)
Tchecoslováquia: 2 vezes (1934 e 1962)
Suécia: 1 vez (1958)
Croácia: 1 vez (2018)