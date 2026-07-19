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Veja os memes que viralizaram após o vice da Argentina na Copa do Mundo 2026

Internet não perdoa: Yamal aparece dando banho em Messi após vice da Argentina

Paulo Mota

Publicado: 19/07/2026 às 20:32

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Meme da final da Copa 2026/Reprodução

Meme da final da Copa 2026 (Reprodução)

A derrota da Argentina na final da Copa do Mundo virou motivo de comemoração e brincadeiras nas redes sociais. Após perder para a Espanha por 1 a 0, neste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a seleção comandada por Lionel Messi foi alvo de uma série de memes publicados por torcedores.

O gol do título espanhol foi marcado por Ferran Torres, já no segundo tempo da prorrogação, em uma partida marcada pelo domínio da equipe europeia. A Argentina teve uma atuação discreta e não conseguiu finalizar ao gol adversário até os minutos finais do confronto, fato que rapidamente repercutiu entre os internautas.

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Nas redes sociais, os memes destacaram a atuação abaixo do esperado da equipe de Messi, a superioridade espanhola durante a decisão e a frustração dos argentinos após perderem a chance de conquistar mais uma Copa do Mundo.

A rivalidade entre gerações ganhou um novo capítulo nas redes sociais após a final da Copa do Mundo. Pouco depois da vitória da Espanha sobre a Argentina, um meme de Lamine Yamal "dando banho" em Lionel Messi viralizou entre os torcedores, fazendo referência ao duelo entre o jovem astro espanhol e o maior jogador argentino da história.

Argentina , Copa do Mundo , derrota , Espanha , meme , Messi
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