Veja os memes que viralizaram após o vice da Argentina na Copa do Mundo 2026

Internet não perdoa: Yamal aparece dando banho em Messi após vice da Argentina

Meme da final da Copa 2026 (Reprodução)

A derrota da Argentina na final da Copa do Mundo virou motivo de comemoração e brincadeiras nas redes sociais. Após perder para a Espanha por 1 a 0, neste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a seleção comandada por Lionel Messi foi alvo de uma série de memes publicados por torcedores.

O gol do título espanhol foi marcado por Ferran Torres, já no segundo tempo da prorrogação, em uma partida marcada pelo domínio da equipe europeia. A Argentina teve uma atuação discreta e não conseguiu finalizar ao gol adversário até os minutos finais do confronto, fato que rapidamente repercutiu entre os internautas.

Nas redes sociais, os memes destacaram a atuação abaixo do esperado da equipe de Messi, a superioridade espanhola durante a decisão e a frustração dos argentinos após perderem a chance de conquistar mais uma Copa do Mundo.

A rivalidade entre gerações ganhou um novo capítulo nas redes sociais após a final da Copa do Mundo. Pouco depois da vitória da Espanha sobre a Argentina, um meme de Lamine Yamal "dando banho" em Lionel Messi viralizou entre os torcedores, fazendo referência ao duelo entre o jovem astro espanhol e o maior jogador argentino da história.

O aluno ganhou a final do professor ???????????????? pic.twitter.com/3ptfb47fQh — MANUAL DO JOGADOR RUIM (@oficialmanualjr) July 19, 2026

TOMA TEU BANHO AGORA LIONEL MESSI



TROPA DO YAMAL QUE TA NA PISTA pic.twitter.com/KB7RtBKkmL — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) July 19, 2026

Vazou a imagem do Lionel Messi na final da Copa do Mundo ???? pic.twitter.com/PUrlNQGcIM — MANUAL DO JOGADOR RUIM (@oficialmanualjr) July 19, 2026