Lamentação argentina e torcedores secando marcam final da Copa do Mundo no Recife

Entre o lamento dos argentinos e a vibração dos brasileiros, decisão contou com reações diversas

Torcedores da Argentina na final da Copa do Mundo, no Recife (Karol Rodrigues / DP Foto)

Apesar de não incluir a Seleção Brasileira, a final da Copa do Mundo de 2026 contou com grande mobilização na cidade do Recife. A grande decisão do Mundial, vencida pela Espanha, foi marcada pelo lamento dos argentinos e por torcedores brasileiros secando o rival continental em um estabelecimento na Zona Sul da cidade, que contou com a presença do Diario de Pernambuco.

Antes de a bola rolar em Nova Jersey, os torcedores da Albiceleste demonstraram grande confiança e otimismo com o tetracampeonato da seleção liderada por Messi. Após o apito inicial, porém, o clima de tensão tomou conta com o domínio espanhol durante os 90 minutos.

Torcedores da Fúria, aliás, se juntaram ao grande número de brasileiros secadores durante a partida. As chances desperdiçadas pelos espanhóis aumentavam a angústia de ambos os lados com o zero a zero persistente.

O gol marcado por Ferran Torres, no 1º minuto do segundo tempo da prorrogação, fez quem estava secando os Hermanos extravasar de alegria, com fogos de artifício ao fundo nas ruas, em contraste com o silêncio dos argentinos, maioria no local.

O apito final foi marcado pela lamentação e incredulidade da torcida argentina, que lotou o local com camisas e bandeiras da Albiceleste. Em contraste, as provocações de brasileiros puderam ser ouvidas após mais um vice-campeonato dos argentinos.



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