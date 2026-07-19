Rodri é eleito o melhor jogador da Copa do Mundo 2026; Espanha domina premiações

Rodri, meia da Espanha (FRANCK FIFE / AFP)

A consagração de uma geração brilhante e o domínio absoluto marcaram o encerramento da Copa do Mundo de 2026. Em uma lista de premiados amplamente dominada pela campeã Espanha, o meio-campista Rodri foi eleito o melhor jogador do torneio, recebendo a cobiçada Bola de Ouro da FIFA. O camisa 16 espanhol foi o responsável por ditar o ritmo da competição com atuações cerebrais e enorme regularidade.

Além de Rodri, a seleção espanhola garantiu mais dois troféus individuais importantes. O goleiro Unai Simón venceu o prêmio de Luva de Ouro, concedido ao melhor arqueiro do Mundial, graças a solidez defensiva da equipe. Já o jovem defensor Pau Cubarsí, de atuações maduras e impressionante qualidade na saída de bola, foi eleito a Revelação da Copa, superando outras promessas internacionais.

O único prêmio de peso que escapou das mãos espanholas foi a Chuteira de Ouro. O atacante francês Kylian Mbappé confirmou mais uma vez seu faro de gol implacável e terminou a competição como o principal artilheiro do torneio - 10 gols.

