Copa do Mundo: veja ranking de títulos e maiores artilheiros da história
Veja como ficou o ranking de títulos e a artilharia geral das Copas, que agora tem o francês Kyllian Mbappé no topo, com 22 gols. Messi tem 21
Publicado: 19/07/2026 às 19:37
Espanha venceu a Argentina na final (Odd ANDERSEN / AFP)
A Espanha é bicampeã mundial. Neste domingo (19), na final da Copa do Mundo de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), a Seleção Espanhola venceu a Argentina por 1x0 na prorrogação.
O gol foi do atacante Ferrán Torres, aos 40 segundos do 2º tempo da prorrogação. A Fúria dominou completamente a partida, tanto que Messi acabou sem nenhuma finalização. O primeiro título espanhol foi obtido em 2010.
Veja como ficou o ranking de títulos e a artilharia geral das Copas, que agora tem o francês Kyllian Mbappé no topo, com 22 gols. Messi tem 21.
A ESPANHA É CAMPEÃ DO MUNDO! ???? #CopadoMundoFIFA pic.twitter.com/x9zw2T3L67— Copa do Mundo FIFA???? (@fifaworldcup_pt) July 19, 2026
Ranking de títulos
• Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002);
• Alemanha – 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014);
• Itália – 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006);
• Argentina – 3 títulos (1978, 1986, 2022);
• Uruguai – 2 títulos (1930, 1950);
• França – 2 títulos (1998, 2018);
• Espanha – 2 títulos (2010 e 2026);
•Inglaterra – 1 título (1966);
Maiores artilheiros
- Kylian Mbappé (França): 22 gols
- Lionel Messi (Argentina): 21 gols
- Miroslav Klose (Alemanha): 16 gols
- Ronaldo (Brasil): 15 gols
- Gerd Müller (Alemanha): 14 gols
- Harry Kane (Inglaterra): 14 gols
- Just Fontaine (França): 13 gols
- Pelé (Brasil): 12 gols