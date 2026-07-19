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Copa do Mundo: veja ranking de títulos e maiores artilheiros da história

Veja como ficou o ranking de títulos e a artilharia geral das Copas, que agora tem o francês Kyllian Mbappé no topo, com 22 gols. Messi tem 21

Marcos Leandro

Publicado: 19/07/2026 às 19:37

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Espanha venceu a Argentina na final /Odd ANDERSEN / AFP

Espanha venceu a Argentina na final (Odd ANDERSEN / AFP)

A Espanha é bicampeã mundial. Neste domingo (19), na final da Copa do Mundo de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), a Seleção Espanhola venceu a Argentina por 1x0 na prorrogação.

O gol foi do atacante Ferrán Torres, aos 40 segundos do 2º tempo da prorrogação. A Fúria dominou completamente a partida, tanto que Messi acabou sem nenhuma finalização. O primeiro título espanhol foi obtido em 2010.

Veja como ficou o ranking de títulos e a artilharia geral das Copas, que agora tem o francês Kyllian Mbappé no topo, com 22 gols. Messi tem 21. 

Ranking de títulos

• Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002);
• Alemanha – 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014);
• Itália – 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006);
• Argentina – 3 títulos (1978, 1986, 2022);
• Uruguai – 2 títulos (1930, 1950);
• França – 2 títulos (1998, 2018);
• Espanha – 2 títulos (2010 e 2026);
•Inglaterra – 1 título (1966);

Maiores artilheiros

- Kylian Mbappé (França): 22 gols
- Lionel Messi (Argentina): 21 gols
- Miroslav Klose (Alemanha): 16 gols
- Ronaldo (Brasil): 15 gols
- Gerd Müller (Alemanha): 14 gols
 - Harry Kane (Inglaterra): 14 gols
 - Just Fontaine (França): 13 gols
 - Pelé (Brasil): 12 gols

Argentina , artilheiro , Copa do Mundo , Espanha , Messi
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