Copa do Mundo: veja ranking de títulos e maiores artilheiros da história

Veja como ficou o ranking de títulos e a artilharia geral das Copas, que agora tem o francês Kyllian Mbappé no topo, com 22 gols. Messi tem 21

Espanha venceu a Argentina na final (Odd ANDERSEN / AFP)

A Espanha é bicampeã mundial. Neste domingo (19), na final da Copa do Mundo de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), a Seleção Espanhola venceu a Argentina por 1x0 na prorrogação.

O gol foi do atacante Ferrán Torres, aos 40 segundos do 2º tempo da prorrogação. A Fúria dominou completamente a partida, tanto que Messi acabou sem nenhuma finalização. O primeiro título espanhol foi obtido em 2010.

Veja como ficou o ranking de títulos e a artilharia geral das Copas, que agora tem o francês Kyllian Mbappé no topo, com 22 gols. Messi tem 21.

A ESPANHA É CAMPEÃ DO MUNDO! ???? #CopadoMundoFIFA pic.twitter.com/x9zw2T3L67 — Copa do Mundo FIFA???? (@fifaworldcup_pt) July 19, 2026

Ranking de títulos

• Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002);

• Alemanha – 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014);

• Itália – 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006);

• Argentina – 3 títulos (1978, 1986, 2022);

• Uruguai – 2 títulos (1930, 1950);

• França – 2 títulos (1998, 2018);

• Espanha – 2 títulos (2010 e 2026);

•Inglaterra – 1 título (1966);

Maiores artilheiros

- Kylian Mbappé (França): 22 gols

- Lionel Messi (Argentina): 21 gols

- Miroslav Klose (Alemanha): 16 gols

- Ronaldo (Brasil): 15 gols

- Gerd Müller (Alemanha): 14 gols

- Harry Kane (Inglaterra): 14 gols

- Just Fontaine (França): 13 gols

- Pelé (Brasil): 12 gols

