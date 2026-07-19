Espanha vence Argentina na prorrogação e conquista o bicampeonato da Copa do Mundo
Espanha domina Argentina, supera Messi e levanta o segundo título mundial da história
Publicado: 19/07/2026 às 19:13
Ferran Torres, atacante da Espanha (FRANCK FIFE / AFP)
Em uma decisão que testou os nervos dos torcedores até o limite, a Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, no Estádio de Nova Jersey, e conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo. O placar magro não reflete o amplo domínio da seleção europeia, que controlou as principais ações do jogo e consagrou a geração comandada pelo técnico Luis de la Fuente. Com uma estratégia impecável, os espanhóis conseguiram neutralizar Lionel Messi, que teve uma atuação discreta na grande final.
O título coroa a melhor fase da história da seleção espanhola. Com o troféu, a Espanha chega ao segundo Mundial de sua trajetória e amplia uma sequência invicta de 38 partidas. A equipe também terminou a competição com a melhor defesa da Copa do Mundo, sofrendo apenas um gol — na vitória sobre a Bélgica. Ao longo dos oito jogos do torneio, os espanhóis nunca estiveram atrás no placar.
A principal característica da campeã foi o coletivo. Com forte entrosamento e uma intensa troca de passes, que muitas vezes envolve longos períodos de posse de bola, a Espanha impôs seu estilo diante dos adversários. Foi dessa forma que dominou a França na semifinal e repetiu a estratégia na grande decisão contra a Argentina, confirmando a força de uma geração histórica.
A ESPANHA É CAMPEÃ DO MUNDO! ???? #CopadoMundoFIFA pic.twitter.com/x9zw2T3L67— Copa do Mundo FIFA???? (@fifaworldcup_pt) July 19, 2026
A tônica inicial foi o amplo domínio da posse de bola por parte da Espanha. A equipe comandada por Luis de la Fuente controlou as ações desde o campo de defesa, trocando passes com paciência diante da marcação da Argentina. Enquanto os espanhóis buscavam espaços para infiltrar no setor ofensivo, os argentinos baixavam as linhas, fechavam os corredores e apostavam em uma postura reativa para explorar os contra-ataques.
A primeira grande oportunidade da partida surgiu dos pés de Lamine Yamal. Em sua primeira participação no jogo, o atacante recebeu pela direita, tabelou com Dani Olmo e finalizou para o gol. A bola ainda desviou em Lisandro Martínez, mas Dibu Martínez mostrou reflexo para fazer a defesa e impedir que a Espanha abrisse o placar.
A Argentina respondeu pela primeira vez com Lionel Messi. O camisa 10 conduziu a bola com liberdade pelo meio e acionou Nico González em profundidade. O atacante apenas escorou de primeira, mas não encontrou um companheiro na sequência. A arbitragem, no entanto, já assinalava posição de impedimento no início da jogada.
A Espanha voltou a controlar as ações e criou mais uma boa oportunidade. Rodri iniciou a construção da jogada e encontrou Álex Baena, que serviu Fabián Ruiz. O meio-campista acionou Mikel Oyarzabal, mas o atacante parou em mais uma defesa segura de Dibu Martínez.
A Argentina voltou a assustar em uma jogada direta. Dibu Martínez fez o lançamento para o campo de ataque e encontrou Julián Álvarez livre nas costas da defesa espanhola. Atento, Unai Simón saiu da área e afastou o perigo antes que o atacante argentino pudesse dominar a bola.
SEGUNDO TEMPO
A Espanha voltou do intervalo pressionando e quase abriu o placar logo nos primeiros instantes da etapa final. Após erro de passe de Paredes no campo defensivo, Álex Baena ficou com a sobra na intermediária, ajeitou a bola e arriscou de fora da área. A finalização, a primeira do segundo tempo, levou perigo ao gol defendido por Dibu Martínez.
A Espanha manteve a pressão e voltou a rondar a área da Argentina. Em uma boa troca de passes no campo ofensivo, Oyarzabal comandou a jogada e tabelou com Fabián Ruiz, que tentou devolver a bola para o atacante dentro da área. A defesa argentina, porém, antecipou-se ao lance e fez o corte antes que o camisa 21 conseguisse finalizar.
Na sequência, a equipe espanhola criou outra oportunidade. Pau Cubarsí encontrou Dani Olmo infiltrando na área com um passe em profundidade. O meia cruzou rasteiro em direção a Marc Cucurella, que chegava livre na marca do pênalti, mas Gonzalo Montiel se antecipou no momento certo e desviou a bola para escanteio, evitando uma finalização perigosa.
A pressão espanhola aumentou na etapa final. Após troca de passes na entrada da área, Dani Olmo recebeu com espaço, ajeitou o corpo e finalizou de média distância. Bem posicionado, Dibu Martínez fez a defesa.
Em uma das poucas jogadas individuais da partida, Lamine Yamal voltou a mostrar seu talento pelo lado direito. O jovem atacante partiu para cima da marcação, deixou dois adversários para trás, chegou à linha de fundo e cruzou na medida para Ferran Torres. O atacante espanhol subiu livre para cabecear, mas novamente encontrou Dibu Martínez bem posicionado, que fez a defesa e manteve o empate no placar.
A pressão da Espanha aumentou nos minutos finais. Em mais uma chegada ao ataque, Cubarsí arriscou de longa distância e obrigou Dibu Martínez a trabalhar. O goleiro argentino espalmou a bola para o lado, mas a jogada seguiu viva. Merino evitou a saída pela linha de fundo e recolocou a bola em jogo, mantendo o domínio espanhol no campo ofensivo.
A Argentina passou a atuar mais recuada, acuada pela intensidade da equipe espanhola, que ocupava o campo de ataque e pressionava em busca do gol. Com pouco espaço para sair jogando, os argentinos apostavam em uma postura defensiva e nas transições rápidas para tentar surpreender nos contra-ataques.
Nos acréscimos, a Argentina ficou com um jogador a menos. Enzo Fernández chegou forte em uma disputa de bola com Cubarsí, cometeu uma falta dura e recebeu o segundo cartão amarelo. Com a expulsão do meio-campista, a equipe argentina passou a jogar os minutos finais da partida em desvantagem numérica.
Na última oportunidade da partida, a Espanha teve a chance em uma cobrança de falta de Lamine Yamal. O jovem atacante bateu com perigo, mas Dibu Martínez apareceu mais uma vez como protagonista, fez grande defesa, manteve o placar em igualdade e levou a decisão para a prorrogação.
PRORROGAÇÃO
Com um jogador a mais em campo, a Espanha manteve a superioridade ofensiva no início da prorrogação. Enquanto a Argentina se fechava de todas as formas para evitar o gol, a equipe espanhola seguia pressionando e buscando espaços na defesa adversária.
A melhor chance veio após jogada construída por Pedri. O meio-campista dominou na entrada da área e levantou a bola para dentro da área, onde Nico Williams apareceu para tentar a cabeçada. O atacante conseguiu apenas resvalar no lance, mas obrigou Dibu Martínez a fazer uma defesa espetacular. O goleiro argentino salvou a equipe de sofrer o gol e manteve a decisão em aberto.
A Espanha voltou a pressionar na prorrogação e chegou a balançar as redes da argentina. Após a bola ficar viva dentro da área, Nico Williams aproveitou a sobra e finalizou para o gol, mas a jogada foi interrompida pelo árbitro. A arbitragem assinalou falta de ataque em cima de Otamendi antes da conclusão do lance e anulou a oportunidade espanhola.
A equipe espanhola desperdiçou mais uma chance de abrir o placar diante de uma Argentina cada vez mais acuada. Nico Williams recebeu aberto, avançou e cruzou para a área. Mikel Merino se antecipou à marcação e desviou de cabeça, mas mandou a bola para fora.
SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO
A Espanha voltou do intervalo em ritmo acelerado e precisou de apenas 40 segundos para abrir o placar. No primeiro ataque do segundo tempo, Pedro Porro avançou pelo lado direito e cruzou para a área. Nico Williams apareceu na segunda trave e ajeitou de cabeça para Ferran Torres, que chegou finalizando de primeira com a perna esquerda para estufar as redes e colocar os espanhóis em vantagem.
A Espanha passou a controlar ainda mais a partida após abrir o placar. Com a vantagem no marcador, os jogadores espanhóis trocaram passes no campo ofensivo sob gritos de "olé" vindos das arquibancadas, enquanto a Argentina encontrava dificuldades para recuperar a posse de bola.
Em uma das escapadas, Lamine Yamal aproveitou uma sobra no meio-campo e acionou Ferran Torres em velocidade. O atacante espanhol invadiu o espaço entre os defensores e finalizou na saída de Dibu Martínez, mas o lance foi interrompido pela arbitragem, que assinalou posição de impedimento.
A Argentina teve sua primeira finalização da partida na etapa final. Lionel Messi cobrou escanteio rapidamente, com um toque curto, recebeu de volta e cruzou com perigo para a área. Unai Simón acompanhou a trajetória da bola, que passou por cima do gol e tocou a rede pelo lado de fora. Apesar de não levar grande perigo, foi a primeira tentativa argentina de balançar as redes na decisão.
A Argentina aumentou a pressão em busca do empate e voltou a levar perigo em uma cobrança de escanteio ensaiada. Messi bateu curto, recebeu de volta e iniciou a construção da jogada ofensiva. A bola chegou até Simeone, que cruzou com perigo para a área, mas Tagliafico quase não conseguiu completar para o gol. A defesa espanhola apareceu no momento certo e desviou para escanteio.
Na nova cobrança, a bola ficou viva dentro da área espanhola após uma sequência de rebatidas. A defesa da Espanha, novamente sob pressão, conseguiu afastar o perigo e mandou a bola para a linha de fundo, evitando a finalização argentina.
A Argentina teve a sua principal chance de empate na reta final da partida. Lionel Messi cobrou o escanteio rasteiro, por baixo, e a bola sobrou para Giovanni Simeone dentro da área. O atacante argentino finalizou de primeira com a perna esquerda, mas mandou por cima do gol defendido por Unai Simón.
FICHA DA PARTIDA
ESPANHA 1
Unai Símon; Pedro Porro, P. Cubarsi, A. Laporte (Eric García), M.Cucurella; Rodri (Zubimendi), F. Ruiz (Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (Merino), Alex Baena (Nico Williams); Mikel Oyarzabal (Torres). Técnico: Luis de la Fuente
ARGENTINA 0
E. Martinez; Montiel (Molina), C. Romero (Medina), L. Martinez (Otamendi), Tagliafico; De Paul (Simeone), E. Fernandez, A. Mac Allister e Nico González (Paredes); Messi, J. Alvarez (Senesi) Técnico: Lionel Scaloni.
Local: MetLife Stadium - Nova Jersey (EUA)
Horário: 16h
Árbitro: Slavko Vini (Eslovênia);
Assistentes: Toma Klannik (Eslovênia) e Andra Kovai (Eslovênia)
VAR: Bastian Dankert (Alemanha)
Cartões amarelos: L. Martinez, Romero, E. Fernandez (2x) e Mac Allister (ARG)
Cartão vermelho: E. Fernandez (ARG)
Gol: Torres 00'2T (P)