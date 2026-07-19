Seleções definidas: veja as escalações de Espanha e Argentina na final da Copa 2026
A bola vai rolar na final da Copa do Mundo 2026 às 16h (de Brasília)
Publicado: 19/07/2026 às 15:30
Lionel Messi e Lamine Yamal na Copa 2026 (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Está tudo pronto no MetLife Stadium. A pouco menos de uma hora para o apito inicial da grande decisão da Copa do Mundo de 2026, os técnicos Luis de la Fuente e Lionel Scaloni confirmaram as escalações oficiais de Espanha e Argentina para o confronto que acontecerá às 16h (de Brasília).
Do lado espanhol, nenhuma surpresa. O técnico Luis de la Fuente optou pela manutenção da base e vai repetir rigorosamente a mesma escalação que eliminou a França na semifinal.
Escalação da Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal.
Pelo lado argentino, Lionel Scaloni resolveu aplicar mais uma de suas tradicionais mudanças táticas de acordo com o adversário.
Após iniciar a semifinal contra a Inglaterra no banco de reservas, o volante Rodrigo De Paul retoma a sua condição de titular na decisão contra os espanhóis. Leandro Paredes perde a vaga e aguarda como opção entre os suplentes.
Escalação da Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Nico González, De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Lionel Messi e Julián Álvarez.