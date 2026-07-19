Pelé, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho abrilhantam show do intervalo da final da Copa do Mundo

Acompanhada de Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, Madonna abriu o show de intervalo; Pelé foi homenageado com música

A cantora americana Madonna (ao centro) se apresenta com o jogador de futebol brasileiro Ronaldinho (à esquerda) e o ex-jogador brasileiro Ronaldo durante o show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026 ( AFP)

Mesmo fora da decisão da Copa do Mundo, o Brasil marcou presença na grande final entre Argentina e Espanha, neste domingo (19). A cantora Madonna abriu o aguardado show do intervalo acompanhada por dois dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro: Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Em um dos momentos mais emocionantes do espetáculo, o estádio prestou homenagem ao Rei Pelé.

A entrada da artista foi marcada por um momento de impacto. Ronaldo e Ronaldinho apareceram usando conjuntos nas cores da bandeira do Brasil e conduziram o carro que levou Madonna até o palco montado no centro do gramado, sob aplausos do público presente no estádio.

A participação da dupla chamou a atenção dos torcedores e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, reforçando a presença brasileira em um dos principais eventos do futebol mundial, mesmo sem a equipe nacional disputar a final.

O show de Madonna abriu a programação do intervalo da decisão da Copa do Mundo, reunindo música, entretenimento e homenagens ao futebol em um espetáculo que antecedeu o segundo tempo da partida entre argentinos e espanhóis

Outro momento emocionante marcou a abertura do espetáculo. Imagens de Pelé foram exibidas no telão do estádio, com o Rei do Futebol pronunciando a palavra "love" ("amor", em inglês), enquanto crianças espalhadas pelo gramado interpretavam "We Dance", canção oficial da Copa do Mundo escrita pela banda Coldplay.