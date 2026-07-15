Kane admite frustração após cair para Argentina na semifinal da Copa 2026: "Devastador"

Camisa 9 afirma que a Inglaterra perdeu intensidade depois de abrir o placar e não conseguiu reagir à virada argentina

Harry Kane, atacante da Inglaterra na Copa do Mundo 2026 (Odd ANDERSEN / AFP)

O atacante e capitão da Inglaterra, Harry Kane, não escondeu a decepção após a derrota por 2 a 1 de virada para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (15), em Atlanta, com uma virada nos minutos finais.

"Estou arrasado. Arrasado por todos, pela equipe, comissão técnica, torcedores", admitiu Kane em entrevista à BBC One.

"Fizemos um bom jogo na maior parte do tempo. Abrimos 1 a 0 e parecia que queríamos segurar essa vantagem a todo custo, e isso, nesse nível, isso não é suficiente. Estou arrasado. Trabalhamos muito para chegar até aqui e meus companheiros deram tudo de si, sangue, suor e lágrimas. Cair nesta fase é devastador", acrescentou.

O atacante do Bayern de Munique ressaltou que não tem planos de se aposentar da seleção, embora tenha evitado dizer se pensa em disputar a Copa do Mundo de 2030.

"Nunca quero colocar limites nessas coisas. Vou encarar cada situação conforme elas surgirem. Mas, por enquanto, é assimilar mais uma derrota dura".

O capitão inglês destacou a atuação de Lionel Messi, que participou dos dois gols da Argentina.

"Ele é um dos maiores jogadores da história por um motivo. Como eu disse, foi decepcionante ter cedido os espaços que cedemos", afirmou.

Kane reconheceu que, após o gol de Anthony Gordon no início do segundo tempo (55'), a seleção inglesa "teve dificuldade em pressionar o adversário quando estava com a bola".

"No primeiro tempo e no início do segundo, nós pressionamos bem e colocamos uma pressão intensa no campo de ataque, o que nos permitiu recuperar a posse de bola e controlar melhor a partida. Depois do nosso gol, seja porque eles avançaram mais jogadores ou porque não conseguimos fazer a marcação individual, sofremos uma sequência de ataques deles", analisou.

"Quando saímos na frente, o que tínhamos que fazer era buscar mais um gol. Depois que eles marcaram os dois gols, a questão passou a ser encontrar uma maneira de reagir, mas não conseguimos voltar para o jogo", lamentou Kane.

A Inglaterra, que no próximo sábado vai enfrentar a França na disputa pelo terceiro lugar, disputou a final da Copa do Mundo apenas uma vez, em 1966, quando venceu jogando em casa.