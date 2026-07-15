Scaloni exalta elenco após vaga da Argentina na final da Copa: "Nunca para de me surpreender"

Treinador destaca força coletiva da Albiceleste, enquanto Lautaro Martínez revela que sonhou com o gol da vitória sobre a Inglaterra

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026 foi celebrada com emoção por Lionel Scaloni e Lautaro Martínez após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, nesta quarta-feira (15), em Atlanta, pela semifinal do torneio.

O treinador destacou mais uma atuação de superação da equipe e elogiou o espírito do elenco, enquanto o atacante revelou que já havia previsto o gol decisivo que colocou a atual campeã mundial em mais uma decisão.

"Este grupo nunca para de me surpreender, de verdade", afirmou Scaloni logo após a partida. O treinador também projetou o duelo contra a Espanha, marcado para o próximo domingo, em East Rutherford, nos arredores de Nova York, onde a Argentina tentará conquistar o segundo título mundial consecutivo.

"Vamos tentar vencer, vamos dar o nosso máximo, mas depois disso é muito difícil."

O comandante argentino voltou a destacar o comprometimento do elenco ao longo da campanha e fez questão de dividir os méritos com a torcida, que mais uma vez transformou o estádio em um ambiente favorável à Albiceleste.

"O que os jogadores estão demonstrando é impressionante."

"Somos únicos, de verdade, e não é arrogância, de coração. Essa gente nos levou à vitória hoje."

Lautaro revela sonho antes do gol decisivo

Autor do gol da classificação, Lautaro Martínez viveu uma noite especial. O atacante entrou no segundo tempo e, apenas 11 minutos depois, aproveitou cruzamento preciso de Lionel Messi para marcar o gol da virada argentina. Após a partida, revelou que já imaginava aquele momento antes mesmo de entrar em campo.

"Eu sonhei com isso. Falei com o Alexis [Mac Allister] que ia marcar um gol."

Segundo o camisa 22, a confiança era tanta que ele também avisou outro companheiro antes de ser chamado por Scaloni.

"No banco, eu disse ao Facu Medina que ia entrar e marcar."

Emocionado, Lautaro não conteve as lágrimas ao lembrar da trajetória até aquele momento.

"Desde a primeira vez que meu pai me comprou um par de chuteiras, sempre sonhei em marcar esse gol."

O atacante também analisou a estratégia inglesa na semifinal. Para Lautaro, o desgaste físico da equipe comandada por Thomas Tuchel foi determinante para que a Argentina encontrasse espaços e construísse mais uma virada na competição.

"Esta equipe continua mostrando do que é feita."

"Eles cansaram. Pressionaram durante 60 minutos e estavam no limite das forças quando marcaram."

"Eles recuaram, e isso nos deu a tranquilidade para manter a posse de bola. O campo ficou aberto."

Agora, a Argentina volta suas atenções para a decisão contra a Espanha, no próximo domingo (19), em busca do tetracampeonato mundial e do segundo título consecutivo sob o comando de Lionel Scaloni.