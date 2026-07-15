Técnico da Espanha prefere a Argentina na disputa pelo título da Copa 2026

Durante a entrevista coletiva, após a vitória sobre a França, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, disse que está animado para enfrentar a Argentina do seu amigo Lionel Scaloni

Técnico da Espanha, Luis de la Fuente (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O técnico Luis de la Fuente respondeu de primeira sobre a sua preferência para enfrentar na grande final da Copa do Mundo 2026, durante a coletiva de imprensa pouco após a Espanha derrotar a França por 2 x 0, nesta terça-feira (14):

“Estou animado para enfrentar a Argentina”, adiantou o espanhol, explicando o motivo: “Por causa da minha amizade com Lionel Scaloni”.



De la Fuente, no entanto, explicou que desde o início da competição havia se posicionado sobre a seleção adversária dos argentinos nesta quarta. “Já avisei que a Inglaterra era uma das candidatas mais sérias para a final e é assim que está agora".



Sobre a grande partida realizada pela Espanha, anulando a qualidade técnica dos franceses, ele foi direto: “Enfrentamos um dos melhores times do mundo, mas eles enfrentaram o melhor time”.



“A melhor forma de neutralizar um time assim (como a França) é interpretar as fases do jogo e é isso que torna o jogador espanhol diferente. Estamos felizes, mas não estamos satisfeitos com isso."



O treinador não poupou elogios aos seus jogadores. “Estou surpreso com o que esse grupo é capaz de fazer. Mas isso não é gratuito nem coincidência. Isso é talento, sacrifício, autoaperfeiçoamento”, adiantou.



“É esse trabalho que planejávamos. Estamos em um momento fantástico e os jogadores estão em uma euforia incrível”.

