Semifinal da Copa entre França e Espanha terá homenagem às vítimas do atentado de Nice

Macron anuncia um minuto de silêncio antes do jogo França-Espanha pelo 10º aniversário do ataque em Nice

Presidente da França, Emmanuel Macron (Foto por LUDOVIC MARIN / POOL / AFP)

Um minuto de silêncio será observado na terça-feira (14) antes da semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha, em homenagem às vítimas do atentado em Nice em 14 de julho de 2016, anunciou o presidente Emmanuel Macron nesta segunda-feira (13).

"Agradeço ao presidente da Fifa por atender ao pedido da França e a todos os franceses que se mobilizaram. Jamais os esqueceremos", acrescentou o chefe de Estado francês na rede social X.

"O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, acaba de me informar que a Fifa concordou com um minuto de silêncio no início da semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha", anunciou também no X o prefeito de Nice, Eric Ciotti, acrescentando seus "mais sinceros" agradecimentos ao presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A partida está marcada para as 16h00 (horário de Brasília) de terça-feira.

Em 14 de julho de 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel causou 86 mortes e mais de 400 feridos ao atropelar pedestres com um caminhão no Promenade des Anglais, na cidade de Nice, no sul da França.

Na terça-feira, Macron presidirá uma cerimônia em Nice às 18h00 no horário local (13h00 em Brasília) e, em seguida, visitará o Promenade des Anglais para assistir a uma apresentação de drones.