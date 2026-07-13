Semifinal da Copa entre França e Espanha terá homenagem às vítimas do atentado de Nice
Macron anuncia um minuto de silêncio antes do jogo França-Espanha pelo 10º aniversário do ataque em Nice
Publicado: 13/07/2026 às 13:39
Presidente da França, Emmanuel Macron (Foto por LUDOVIC MARIN / POOL / AFP)
Um minuto de silêncio será observado na terça-feira (14) antes da semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha, em homenagem às vítimas do atentado em Nice em 14 de julho de 2016, anunciou o presidente Emmanuel Macron nesta segunda-feira (13).
"Agradeço ao presidente da Fifa por atender ao pedido da França e a todos os franceses que se mobilizaram. Jamais os esqueceremos", acrescentou o chefe de Estado francês na rede social X.
A partida está marcada para as 16h00 (horário de Brasília) de terça-feira.
Em 14 de julho de 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel causou 86 mortes e mais de 400 feridos ao atropelar pedestres com um caminhão no Promenade des Anglais, na cidade de Nice, no sul da França.
Na terça-feira, Macron presidirá uma cerimônia em Nice às 18h00 no horário local (13h00 em Brasília) e, em seguida, visitará o Promenade des Anglais para assistir a uma apresentação de drones.