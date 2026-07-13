Copa do Mundo chega à reta final com confrontos de gigantes nas semifinais

A Copa do Mudo terá os quatro últimos jogos dos 104 confrontos

Taça da Copa do Mundo (Divulgação/FIFA)

A Copa do Mundo de 2026, a mais longa da história, entra em sua última semana com a Espanha torcendo para que seu astro, o jovem Lamine Yamal, desvele todo o seu talento para estar alinhado às estrelas que disputarão as semifinais.

Após polêmicas extracampo e uma competição emotiva e surpreendente, o Mundial terá os quatro últimos jogos dos 104 confrontos programados para os Estados Unidos, Canadá e México.

Espanha e França definirão o primeiro finalista na terça-feira (14), em Arlington, perto de Dallas, e Argentina e Inglaterra completarão o quadro na quarta-feira, em Atlanta. Os vencedores avançarão para a aguardada final no domingo, no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York. Quem perder, brigará pelo terceiro lugar no sábado, em Miami.

As quatro partidas serão disputadas nos Estados Unidos, que receberam 75% dos jogos da primeira Copa realizada em três países e com 48 seleções.

Ao longo da competição, astros como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Harry Kane corresponderam às expectativas, fazendo a diferença em suas seleções, mas o espanhol Lamine Yamal, considerado por muitos a maior promessa do futebol, está abaixo dos outros craques.

A estrela do Barcelona, que completa 19 anos nesta segunda-feira (13), marcou apenas um gol nas seis partidas da 'Roja', que sofreu para chegar às semifinais pela segunda vez na história.

Seus números estão muito distantes dos oito gols marcados por Messi e Mbappé, maiores artilheiros da edição, ou dos seis de Kane. Mas, além de suas estatísticas, a influência de seu desempenho discreto deixou uma marca na equipe de Luis de la Fuente.

Yamal chegou à América do Norte 2026 com uma lesão na coxa esquerda. O incômodo o deixou fora de parte da reta final da temporada do Barcelona.

"Acho que o Lamine precisa acalmar um pouco a ansiedade que tem às vezes de querer mostrar serviço. É um jogador importantíssimo para nós pelo que faz com e sem a bola", disse o capitão espanhol Rodri no domingo.

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O destino colocou seu país contra uma das favoritas ao título: a França, que conta com um elenco recheado de estrelas como Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué e outros.

"O futebol está dentro dele, é só encontrar o momento certo e contra a França esperamos que ele seja importante para nós", afirmou Rodri.

Outro jogador que comemorou seu aniversário durante a Copa do Mundo, Lionel Messi, que completou 39 anos em 24 de junho, se prepara para enfrentar o desconhecido.

Considerado por muitos o melhor jogador da história, o camisa 10 enfrentou, e venceu, todas as grandes seleções do mundo. Mas nunca jogou contra o seu adversário de quarta-feira, a Inglaterra, um país com o qual a Argentina mantém uma rivalidade extracampo.

"Joguei contra todos, menos contra a Inglaterra, e é especial porque é uma grande seleção, uma potência, e é sempre bonito jogar contra uma seleção assim", disse Messi, após eliminar a Suíça por 3 a 1 na prorrogação, no sábado.