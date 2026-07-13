Mística de 1986: Argentina pede e jogará de azul contra a Inglaterra na semifinal da Copa

Argentina aposta na camisa azul e na mística de Maradona contra a Inglaterra na semifinal da Copa de 2026

Lionel Messi, atacante da Argentina (Paul ELLIS / AFP)

A semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Inglaterra ganhará um contorno extra de rivalidade e superstição. A Fifa confirmou a divulgação dos uniformes para os confrontos decisivos e atendeu a um pedido formal da Associação de Futebol Argentino (AFA): os hermanos entrarão em campo vestindo o seu segundo uniforme, na cor azul.

Os ingleses, por sua vez, atuarão com a tradicional combinação branca. O duelo histórico por uma vaga na grande final do Mundial acontece nesta quarta-feira (15), às 16h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

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Mais do que uma escolha estética, a vestimenta carrega um simbolismo profundo para o futebol argentino. Foi utilizando a camisa reserva azul que a Argentina bateu a Inglaterra por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México, em uma das partidas mais célebres e politizadas da história do esporte.

No Estádio Azteca, Diego Armando Maradona eternizou-se ao anotar os dois gols da vitória: o polêmico gol de mão, batizado pelo próprio craque como a "Mão de Deus", e o histórico "Gol do Século", no qual enfileirou a defesa britânica antes de balançar as redes. Embora o modelo de 2026 seja moderno e de tecnologia atual, a imprensa argentina logo destacou o resgate da cor como um forte amuleto.

Por outro lado, a última lembrança do confronto em Mundiais traz um roteiro invertido. Na Copa de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, os argentinos jogaram com a sua camisa tradicional (listrada em azul-celeste e branco), enquanto a Inglaterra utilizou o seu segundo uniforme, na cor vermelha. Naquela ocasião, os europeus levaram a melhor, vencendo por 1 a 0 com gol de pênalti de David Beckham, ainda na fase de grupos.

Agora, em Atlanta, a Argentina aposta no resgate de sua maior memória de glória para tentar carimbar o passaporte rumo a mais uma final de Copa do Mundo.

