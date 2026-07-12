Copa 2026: "Lamine precisa acalmar um pouco essa ansiedade que ele às vezes tem", diz Rodri

Lamine Yamal, atacante da Espanha (ETIENNE LAURENT / AFP)

Rodri, meio-campista e capitão da seleção espanhola, falou neste domingo (12) sobre o jovem prodígio de 'La Roja', Lamine Yamal, cujo desempenho até agora na Copa do Mundo tem sido um pouco mais discreto do que o esperado.

"Acho que o Lamine precisa acalmar um pouco essa ansiedade que ele às vezes tem de querer provar o seu valor. Ele é um jogador extremamente importante para nós pelo que faz, tanto com quanto sem a bola", afirmou o jogador do Manchester City, que tem 30 anos, onze a mais que Yamal.

"Ele é um garoto muito inteligente e é verdade que tem apenas 19 anos e, muitas vezes, precisa ser acalmado em certos momentos da partida", disse Rodri à imprensa em Dallas, onde a Espanha enfrentará a França na terça-feira (14), pelas semifinais da Copa do Mundo.

"Ele tem o futebol dentro dele. É apenas uma questão de encontrar o momento certo, e esperamos que seja importante para nós contra a França".

A equipe comandada por Luis de la Fuente busca chegar à segunda final de Copa do Mundo de sua história - após o triunfo em 2010 sob o comando de Vicente del Bosque —, na qual enfrentaria o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra.

Com apenas um gol marcado durante o torneio na América do Norte, na vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, Yamal apresenta números muito abaixo dos de estrelas como Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Harry Kane.

"Quanto ao Lamine... acho que, quando um jogador mostra tamanha maturidade naquela Eurocopa (2024), a gente acaba não se impressionando tanto com o que ele é capaz de fazer quanto se impressionaria em outras circunstâncias. Naquela idade, eu estava apenas começando no futebol profissional, e nem sequer no mais alto nível", disse Rodri, elogiando o jovem.

"Ele é um garoto muito maduro, que ainda tem margem para melhorar sua compreensão do fluxo de jogo, o que é normal para a idade dele, mas todos nós já sabemos o nível em que ele está", concluiu o jogador que atua como o homem de ligação no meio de campo da Espanha.



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