Espanha espera a melhor versão de Lamine Yamal para derrubar a França

Espanha e França jogam nesta terça (14) em Dallas, valendo vaga na final da Copa do Mundo

Lamine Yamal e Rodri, jogadores da Espanha na Copa do Mundo (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Lamine Yamal chegou à América do Norte em pleno processo de recuperação de uma lesão e, das grandes estrelas da Copa do Mundo, é quem menos brilhou até agora, mas afirma que há está 100% e "muito ansioso" para enfrentar a França na próxima terça-feira (14), em Dallas, valendo uma vaga na final.

Há exatos dois anos, Yamal marcou um gol espetacular de fora da área contra a França na semifinal da Eurocopa, que terminou com a Espanha conquistando seu terceiro título continental.

Naquele dia, ele se tornou conhecido por grande parte do mundo do futebol europeu, tornando-se o jogador mais jovem a marcar em uma Euro, aos 16 anos e 362 dias de idade.

Dois anos depois da Euro

Na segunda-feira, véspera do jogo contra a França em Arlington, nos arredores de Dallas, Lamine Yamal completará 19 anos e espera ser decisivo mais uma vez.

"Tomara que a história se repita. Estou muito ansioso", disse o jovem atacante aos repórteres após a vitória sobre a Bélgica (2 a 1) nas quartas de final.

Yamal marcou apenas um gol no Mundial (contra a Arábia Saudita, na fase de grupos), mas não se preocupa com os números.

"Não me frustra. Vencemos a Eurocopa e eu só fiz um gol, então, se vencermos a Copa do Mundo, ninguém vai se importar se marquei muito ou pouco. Se continuarmos avançando, ficarei feliz, porque a equipe vem em primeiro lugar".

Contra a Bélgica, ele foi o atacante mais ativo, criou perigo constantemente pela esquerda e quase deu uma assistência para Mikel Oyarzabal, cuja finalização foi defendida pelo goleiro Thibaut Courtois.

"Estou me sentindo muito melhor, evoluindo a cada semana que passa (...) Chego com muita confiança, sei que tudo vai correr bem, sei que estou pronto para o jogo e não vejo a hora, vai muito especial", afirmou.

Corrida acirrada pela artilharia da #CopaDoMundoFIFA 2026 ?? https://t.co/OqOadMVGKo — Copa do Mundo FIFA???? (@fifaworldcup_pt) July 12, 2026

"As duas melhores seleções"

Passado o confronto com a Bélgica, Lamine Yamal agora se permite falar sobre a França: "Todos esperam por esse jogo desde o início da Copa do Mundo. Para mim, essas são as duas melhores seleções do torneio e vamos enfrentá-los sem medo. Se existe uma equipe capaz de encarar a França, somos nós".

"Espero uma equipe que venha para cima de nós, mas não durante todo o jogo. Nenhuma seleção vai nos marcar individualmente em todo o campo. Todos sabemos que a França tem jogadores de muita qualidade no ataque e uma defesa muito física. Vamos jogar do nosso jeito e tentar manter a posse de bola", analisou.

Yamal concluiu com as mesmas palavras que havia repetido três ou quatro vezes durante suas declarações à imprensa, ciente da importância do duelo contra a França: "Não vejo a hora".