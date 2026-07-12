Fifa estuda aumento da Copa do Mundo para 64 seleções

Gianni Infantino, presidente da FIFA ( AFP)

Em meio à maior Copa do Mundo da história em termos de seleções participantes, a Fifa estuda um novo aumento no torneio. Em 2026, o Mundial da América do Norte contou com 48 seleções, e uma mudança para 64 participantes está sendo estudada pela entidade máxima do futebol para as próximas edições.

Segundo o presidente Gianni Infantino, a Fifa analisará esse aumento, que será discutido internamente. “Algumas pessoas já sugerem ampliar o torneio para 64 seleções. Certamente esse assunto será analisado após esta Copa do Mundo e discutido pelos órgãos dirigentes da Fifa”, revelou Gianni Infantino ao portal suíço Bluewin.

A edição da Copa com o maior número de participantes já realizada vem sendo considerada um enorme sucesso internamente pela Fifa. Um novo aumento poderia já valer para 2030, quando será celebrado o centenário da principal competição de seleções do planeta.



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