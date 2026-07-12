Argentina x Inglaterra: os duelos de uma rivalidade histórica na Copa do Mundo

Argentina e Inglaterra vão se enfrentar em Atlanta, na quarta-feira (15), por uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026

Gol com a mão de Maradona na Copa de 1986 (Reprodução Internet )

Argentina e Inglaterra vão se enfrentar em Atlanta, na quarta-feira (15), por uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026. Será mais um confronto entre adversários ferrenhos, protagonistas de uma das maiores rivalidades do futebol mundial.

Confira todos os jogos em Copas do Mundo

1962 - Jogo da fase de grupos em Rancagua, Chile

A Inglaterra venceu a Argentina por 3 a 1 pelo Grupo 4 em uma partida sem as controvérsias que marcaram os encontros subsequentes entre as duas seleções.

Os 'Three Lions' avançaram às quartas de final, onde perderam por 3 a 1 para o Brasil de Mané Garrincha, que mais tarde se sagraria campeão do torneio. Já a 'Albiceleste' acabou sendo eliminada na primeira fase.

1966 - Quartas de final em Wembley, Inglaterra

Foi uma partida dura, marcada por entradas muito violentas dos argentinos. Seu capitão, Antonio Rattín, foi expulso por reclamação. O meio-campista levou quase 10 minutos para deixar o campo.

A Argentina se defendeu com muitos jogadores e dificultou a vida dos anfitriões antes de Geoff Hurst marcar o gol da vitória por 1 a 0.

O técnico da Inglaterra, Alf Ramsey, ficou tão furioso com as táticas argentinas que chamou o time visitante de "animais" e proibiu seus jogadores de trocarem camisas com os adversários.

Os 'Three Lions', que contavam com astros como Gordon Banks, Bobby Moore e Bobby Charlton, se classificaram e mais tarde conquistaram seu primeiro e único título da Copa do Mundo.

1986 - Quartas de final no Estádio Azteca, Cidade do México

A partida no Estádio Azteca é lembrada pelo gol de mão de Diego Maradona, conhecido como 'La Mano de Dios', mas também pelo 'Gol do Século'.

No tento que causou uma ferida que ainda não cicatrizou, Maradona socou a bola por cima do goleiro inglês Peter Shilton, dando aos sul-americanos a vantagem de 1 a 0.

Não houve controvérsia em torno do segundo gol de 'El Pibe de Oro', amplamente considerado o maior da história das Copas do Mundo: ele recebeu a bola perto da linha do meio-campo, driblou cinco adversários e suas tentativas desesperadas de desarmá-lo, e colocou a bola na rede depois de contornar Shilton.

Gary Lineker descontou, mas a Argentina segurou a vitória por 2 a 1 e mais tarde conquistou o torneio, vencendo a Alemanha Ocidental (3-2) na final.

Com o tempo, a partida adquiriu grande significado simbólico para a nação sul-americana, que havia perdido a Guerra das Malvinas para a Inglaterra quatro anos antes.

1998 - Oitavas de final em Saint-Étienne, França

Talvez o mais dramático de todos os duelos entre Inglaterra e Argentina, com Michael Owen marcando o gol do torneio e David Beckham sendo expulso por chutar Diego Simeone.

'El Cholo' admitiria mais tarde que fez de tudo para provocar o astro inglês.

Apesar de ficar com dez jogadores no início do segundo tempo, os europeus se mantiveram firmes e poderiam ter conquistado uma vitória sensacional se um gol de cabeça de Sol Campbell no final da partida não tivesse sido anulado.

Após um empate em 2 a 2 no tempo regulamentar e na prorrogação, a partida foi decidida nos pênaltis. Carlos Roa defendeu a cobrança de David Batty, garantindo a classificação da 'Albiceleste' para as quartas de final, onde acabou sendo eliminada pelos Países Baixos (2-1).

2002 - Jogo da fase de grupos em Sapporo, Japão

Beckham se vingou, em parte, da expulsão sofrida quatro anos antes, marcando um gol de pênalti aos 44 minutos, que decidiu uma partida tensa e garantiu a vitória da Inglaterra por 1 a 0.

A derrota agravou os problemas da seleção argentina, comandada pelo técnico Marcelo Bielsa e que contava com astros como Simeone, Juan Sebastián Verón e Gabriel Batistuta.

Após dominar amplamente as Eliminatórias sul-americanas, a 'Albiceleste' chegou como uma das grandes favoritas ao título. No entanto, empatou com a Suécia e foi eliminada na fase de grupos, seu pior desempenho desde a Copa do Chile em 1962. O Brasil eliminou a Inglaterra nas quartas de final, vencendo por 2 a 1.