Herói contra a Suíça, Julián Álvarez projeta duelo contra a Inglaterra: 'Grande seleção'

Julian Alvarez, atacante da Argentina (Odd ANDERSEN / AFP)

O atacante da seleção argentina Julián Álvarez, autor de um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, afirmou que a equipe de Lionel Messi vai dar o nosso máximo em busca de levantar a taça mais uma vez.

"O grupo está muito unido, muito forte. Estamos bem. Agora é descansar e pensar na próxima partida. Faltam dois jogos e vamos com tudo", disse ele ao canal TyC Sports após a partida.

Sobre o adversário da semifinal, Álvarez previu que o jogo contra a Inglaterra "será difícil. Eles são uma grande equipe", disse.

"As coisas ficaram complicadas hoje, mesmo com a vantagem numérica, mas sabíamos que o gol sairia", declarou.

Na zona mista, Julián Álvarez comentou: "Tenho muito orgulho de estar entre os quatro finalistas. Sabemos que a Inglaterra tem jogadores impressionantes e é uma grande seleção que vem fazendo um ótimo trabalho, mas, para nós, o foco é recuperar as energias e preparar o nosso próprio jogo".

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"Pessoalmente, estou muito feliz com o gol. Vemos que todos os jogos da Copa do Mundo são assim, com muito tempo extra, mas sabemos que lutamos até o fim e entregamos tudo em campo. Estamos marcando gols no final, mas, desde que vençamos, o saldo é positivo", acrescentou.

"Como atacante, marcar é importante. Pessoalmente, sinto que estou melhorando. Espero que a reta final seja ainda melhor, mas o importante é que o time vença. Como atacante, você quer ajudar a marcar gols, mas também precisa correr e defender. Fazemos tudo isso juntos, então, desde que o time vença, todos ficamos felizes", concluiu.