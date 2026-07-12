Copa do Mundo 2026: veja confrontos, dias e horários das semifinais
França x Espanha e Argentina x Inglaterra são os duelos das semifinais da Copa do Mundo de 2026
Publicado: 12/07/2026 às 01:24
Taça da Copa do Mundo (A. CLARY / AFP)
Semifinais apenas com campeões mundiais. A Copa do Mundo de 2026 também entra para história por resgatar a tradição. Desde 1990, no Mundial da Itália, isso não acontecia.
De um lado, França x Espanha, que se enfrentam na terça-feira (14), em Dallas. Os franceses, atuais vice-campeões, venceram a Copa em 1998 e 2018. A Fúria levantou o troféu em 2010.
Na outra chave, Argentina x Inglaterra, que jogam na quarta-feira (15), em Atlanta. Os argentinos são os atuais campeões e conquistaram a taça também em 1978 e 1986. Os ingleses ganharam em 1966.
Confrontos das semifinais
Terça, 14 de julho
16h - França x Espanha
Quarta, 15 de julho
16h - Inglaterra x Argentina
Terceiro lugar
18/7, às 18h: perdedor da Semifinal 1 x perdedor da Semifinal 2
Final
19/7, às 16h: Semifinal 1 x Semifinal 2
As semifinais foram definidas. ????#CopadoMundoFIFA pic.twitter.com/qz8iPhH3Ms— Copa do Mundo FIFA???? (@fifaworldcup_pt) July 12, 2026