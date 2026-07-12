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Copa do Mundo 2026: veja confrontos, dias e horários das semifinais

França x Espanha e Argentina x Inglaterra são os duelos das semifinais da Copa do Mundo de 2026

Marcos Leandro

Publicado: 12/07/2026 às 01:24

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Taça da Copa do Mundo/A. CLARY / AFP

Taça da Copa do Mundo (A. CLARY / AFP)

Semifinais apenas com campeões mundiais. A Copa do Mundo de 2026 também entra para história por resgatar a tradição. Desde 1990, no Mundial da Itália, isso não acontecia.

De um lado, França x Espanha, que se enfrentam na terça-feira (14), em Dallas. Os franceses, atuais vice-campeões, venceram a Copa em 1998 e 2018. A Fúria levantou o troféu em 2010.

Na outra chave, Argentina x Inglaterra, que jogam na quarta-feira (15), em Atlanta. Os argentinos são os atuais campeões e conquistaram a taça também em 1978 e 1986. Os ingleses ganharam em 1966.

Veja também:

Confrontos das semifinais

Terça, 14 de julho 
16h - França x Espanha

Quarta, 15 de julho 
16h - Inglaterra x Argentina

Terceiro lugar
18/7, às 18h: perdedor da Semifinal 1 x perdedor da Semifinal 2

Final
19/7, às 16h: Semifinal 1 x Semifinal 2

Argentina , Copa do Mundo , Espanha , França , Inglaterra
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