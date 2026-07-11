Com dois de Bellingham, Inglaterra vence a Noruega e vai à semifinal da Copa 2026
English Team decide na prorrogação e retorna à semifinal pela primeira vez desde 2018
Publicado: 11/07/2026 às 20:51
Jude Bellingham, meio-campista da Inglaterra na Copa do Mundo 2026 (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
A Inglaterra está de volta entre as quatro melhores seleções do mundo. Neste sábado (11), o English Team venceu a Noruega por 2 a 1, na prorrogação, no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, e avançou à semifinal. O grande nome da classificação foi Jude Bellingham, autor dos dois gols ingleses.
Agora, os comandados de Thomas Tuchel aguardam o vencedor de Argentina e Suíça, que também se enfrentam neste sábado. A semifinal será disputada na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta.
Já a Noruega se despede da competição após a melhor campanha de sua história, alcançando as quartas de final depois de eliminar o Brasil nas oitavas.
Com a classificação, a Inglaterra volta a disputar uma semifinal de Copa do Mundo pela primeira vez desde 2018, quando caiu diante da Croácia na Rússia. Os ingleses mantém vivo o sonho do bicampeonato mundial.
O JOGO
O primeiro tempo foi equilibrado, mas com amplo domínio da posse de bola inglesa, que controlou cerca de 70% das ações ofensivas. Mesmo assim, a equipe encontrou dificuldades para transformar o controle em oportunidades claras.
A Noruega apostava nos contra-ataques e foi justamente em uma dessas escapadas que abriu o placar. Aos 35 minutos, Schjelderup recebeu pela esquerda, encarou Konsa e acertou um belo chute colocado no ângulo de Pickford. Os ingleses ainda reclamaram de uma falta em Harry Kane na origem da jogada, mas, após revisão do VAR, o árbitro validou o lance.
Antes do intervalo, Sorloth desperdiçou uma chance de ampliar ao optar pela finalização em vez de servir Haaland, livre na área.
A oportunidade perdida custou caro. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Anthony Gordon encontrou Bellingham, que driblou a marcação, invadiu a área e finalizou na saída de Nyland para deixar tudo igual.
Na etapa final, a Noruega chegou a balançar as redes logo no início, com Heggem aproveitando uma sobra em cobrança de escanteio. No entanto, o VAR flagrou falta de Haaland na jogada e o gol foi anulado.
A seleção nórdica voltou a assustar aos 30 minutos, quando Ajer acertou a trave em cabeçada após cobrança de falta. Apesar das chances criadas pelos dois lados, nenhuma equipe conseguiu definir a classificação nos 90 minutos, levando o confronto para a prorrogação.
O tempo extra começou da melhor forma possível para os ingleses. Logo aos dois minutos, Rogers arriscou de fora da área, Nyland rebateu para o meio e Bellingham apareceu no lugar certo para empurrar para as redes e virar a partida. Foi o sexto gol do camisa 10 na Copa do Mundo, o segundo dele diante da Noruega e mais uma atuação decisiva do meio-campista, que já havia marcado duas vezes contra o México nas oitavas de final.
A Inglaterra ainda chegou a ter um pênalti assinalado, posteriormente anulado após revisão do VAR. Do outro lado, Haaland acabou substituído no retorno para o segundo tempo da prorrogação, sem conseguir evitar a eliminação norueguesa.