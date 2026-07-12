Argentina bate Suíça na prorrogação e vai encarar Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo
Em mais um jogo dramático, a Argentina venceu a Suíça por 3 a 1 neste sábado (11) e agora vai reencontrar a Inglaterra 40 anos após jogo histórico de Maradona
Publicado: 12/07/2026 às 00:52
Alvarez fez um golaço contra a Suíça (ODD ANDERSEN / AFP)
Com drama mais uma vez, a Argentina está nas semifinais da Copa do Mundo. Após o empate por 1 a 1 no tempo normal contra um valente Suíça, Messi & cia venceram por 3 a 1 na prorrogação, neste sábado (11), em Kansas City, pelas quartas de final.
Depois de sofrer contra Cabo Verde e Egito, agora vai fazer um confronto histórico contra a Inglaterra, 40 anos depois dos dois gols de Maradona, um com a mão, no confronto entre os dois países nas quartas da Copa de 1986.
A outra semifinal será entre França e Espanha. Desde 1990 que uma Copa do Mundo não reunia apenas campeões mundiais.
Argentina vence mais uma vez na prorrogação e garante a vaga na semifinal. ????????#CopadoMundoFIFA— Copa do Mundo FIFA???? (@fifaworldcup_pt) July 12, 2026
O JOGO
A Suíça começou com a posse de bola e se fez mais presente no campo ofensivo. Até os 10 minutos, quando Messi bateu escanteio na cabeça de Mac Allister: 1 a 0. Foi a segunda assistência de Messi nessa Copa. Com isso, o craque chegou ao 10º passe para gol, recorde na história dos Mundiais.
Porém, quando se esperava que a Seleção Argentina passasse e controlar o jogo, não foi bem assim. Marcando com bloco muito baixo, foi a Suíça que tinha a posse de bola. Os hermanos pareciam sem energia, após jogos exaustivos contra Cabo Verde de Egito nas fases anteriores. Mas os suíços não aproveitaram e se limitaram a cruzamentos para a área sem sucesso.
O segundo tempo começou mais aberto. Molina desperdiçou bom chance chutando mal da entrada da área. A Suíça respondeu com Embolo achando Ndoye livre na área, mas ele demorou a bater e Lisandro Martínez salvou. O lance foi marcado impedimento, mas se o gol saísse, com certeza iria para o VAR.
E a equipe europeia apertou o ritmo e obrigou o goleiro Dibu Martínez a fazer duas defesas seguidas. Mas aos 23 finalmente aconteceu o empate. Ndoye fez grande jogada e tocou por baixo do goleiro argentino: 1 a 1.
Aí veio uma bobagem incrível do atacante Embolo, que simulou uma falta no meio do campo. O árbitro puniu Paredes com cartão amarelo, então o VAR chamou, como diz a nova regra. O juiz cancelou o cartão do argentino e o transferiu para o atacante da Suíça, que como estava pendurado, foi expulso.
Com um jogador a mais em campo, a Argentina passou a ter mais volume ofensivo. E aos 40, Messi recebeu de Paredes e tentou fazer por cobertura, mas o goleiro Kobel defendeu. O auxiliar assinalou impedimento, mas o lance seria ajustado pelo VAR. Aos 47, Messi chutou de fora da área e a bola raspou a trave. E aos 54, o goleiro Kobel fez milagre no voleio de Lisandro Martínez, levando o jogo para a prorrogação.
PRORROGAÇÃO
O tempo extra seguiu com ataque contra defesa, com os argentinos tentando destravar o “ferrolho suíço”. A Argentina ficou praticamente só com jogadores de ataque e acabou dando certo. Aos sete minutos do 2º tempo da prorrogação, Julián Alvárez acertou um chutaço de fora da área e a bola entrou no ângulo de Kobel: 2 a 1.
No fim da prorrogação, em um contra-ataque, Lautaro Martínez ainda fez o terceiro. Fim de jogo: Argentina 3 a 1 Suíça.