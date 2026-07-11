Cônsul da Suíça no Recife demonstra confiança em classificação contra a Argentina na Copa 2026
Rodolfo Fehr Júnior acredita que a seleção suíça estará pronta para jogar de igual para igual com os atuais campeões do mundo
Publicado: 11/07/2026 às 08:00
O cônsul da Suíça no Recife, Rodolfo Fehr Júnior, com família e amigos durante a Copa do Mundo (Arquivo Pessoal)
Chegando pela quarta vez em sua história às quartas de final da Copa do Mundo e sonhando com a vaga inédita para a semifinal, a Suíça terá um confronto de alto nível pela frente, quando enfrenta a atual campeã do mundo Argentina. As seleções se encontram neste sábado (11), às 22h, em Kansas City, valendo vaga na semifinal do Mundial de 2026.
Para o Cônsul da Suíça no Recife, Rodolfo Fehr Júnior, a seleção europeia estará pronta para jogar de igual para igual com a Albiceleste. Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o cônsul demonstrou confiança na classificação apesar do “fator Messi”.
“Entendemos que Los Hermanos têm um grande líder, que é o Messi. Porém, o conjunto de futebol da Suíça, com o nosso capitão Xhaka e todos do time, está devidamente pronto para jogar de igual para igual com uma seleção muito forte”, ressaltou Rodolfo.
“Confiamos em nossa disciplina, preparo físico e respeito pelo adversário para chegarmos pela primeira vez a uma semifinal de Copa do Mundo. Estamos sim confiantes em uma boa atuação e um bom resultado. Hopp Schwiiz! Essa é a expressão de guerra da Confederação Helvética”, concluiu.
O torcedor da seleção suíça também enfatizou a preparação do país para chegar longe em uma Copa. Rodolfo Fehr Júnior relembrou o retrospecto histórico da seleção para tentar subir de patamar no Mundial da América do Norte.
“A Suíça vem se preparando desde a última Copa para chegar cada vez mais longe na classificação. Conseguimos pela quarta vez chegar na fase de quartas de final. A última vez foi em 1954 na própria Suíça, mas fomos desclassificados. Isso já fazem 72 anos”, pontuou.
Campanha da Suíça
A seleção suíça chega para encarar a Argentina ainda invicta na Copa de 2026. O time foi líder do Grupo B, com vitórias sobre a Bósnia e Herzegovina e o Canadá, além de um empate com o Catar.
Na fase de 16 avos de final, os suíços superaram a Argélia por 2 a 0. Nas oitavas, foi a vez da equipe do técnico Murat Yakin segurar o empate contra a Colômbia por 0 a 0 e vencer nos pênaltis por 4 a 3.
O destaque ofensivo da Suíça fica por conta da joia do futebol europeu Johan Manzambi. O jogador do Freiburg, da Alemanha, já conta com três gols e duas assistências na Copa do Mundo. Além dele, o goleiro Kobel, o zagueiro Akanji, o volante Granit Xhaka e o atacante Embolo também se destacam.
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