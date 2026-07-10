Jorge Jesus assume comando de Portugal e diz que CR7 não será um problema para seleção

Ex-técnico do Flamengo e do Al Nassr, Jorge Jesus comentou, durante coletiva de apresentação, sobre problemas de relacionamento de CR7 com o grupo da seleção de Portugal na Copa

Jorge Jesus é o novo técnico de Portugal (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O técnico Jorge Jesus assumiu oficialmente, nesta sexta-feira (10), o comando da Seleção Portuguesa. Na entrevista coletiva de apresentação, uma das primeiras perguntas respondidas foi sobre o futuro do astro Cristiano Ronaldo na equipe.

“(Cristiano Ronaldo) Nunca vai ser um problema para a Seleção nem para mim”, adiantou o ex-treinador do Flamengo à impresa lusa, ainda no calor da eliminação da Copa do Mundo e aos burburinhos relativos a um certo mal estar entre CR7 e o grupo que disputou o mundial.

“Ele é um símbolo do futebol português, da Seleção, de Portugal. Isso vai ficar sempre na história e tive um grande prazer de trabalhar com ele este ano. É facílimo trabalhar com ele”, explicou, ressaltando em seguida:

“Desde que eu perceba até onde ele pode chegar e até onde posso chegar. É a relação treinador-jogador. A partir daí, as conversas serão fáceis”.

Sobre uma eventual aposentadoria da seleção, JJ disse que caberá a Cristiano Ronaldo decidir o que vai fazer com a sua carreira. “Se estiver a jogar e tiver condições para jogar, se for selecionável, vou convocá-lo”, condicionou, lembrando que o atacante precisaria estar “dentro do limite e das condições que achar melhores para a Seleção”.

Jorge Jesus comentou sobre a relação de ambos no período em que treinou o Al Nassr. “No ano passado, o Al Nassr fez 50 jogos e ele fez 31. No campeonato, substituí-o 16 vezes. Nunca confundimos o que é ele, o jogador, e o que sou eu, o treinador, e as decisões que tenho de tomar”.