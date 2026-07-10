Campaz sofre ameaças após queda da Colômbia na Copa 2026: 'Nenhuma paixão justifica o ódio'

Campaz, da Colômbia ( Getty Images via AFP)

A eliminação da Colômbia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 diante da Suíça ganhou contornos lamentáveis fora das quatro linhas. Após o empate sem gols no tempo regulamentar e a derrota nas cobranças de pênalti, o atacante Jaminton Campaz, ex-jogador do Grêmio, passou a ser alvo de graves insultos e ameaças de morte direcionados a ele e a seus familiares nas redes sociais.

Campaz, que atualmente defende o Rosário Central (ARG), vinha sendo um dos destaques positivos da campanha colombiana, tendo inclusive marcado seu primeiro gol pela seleção principal na vitória contra o Uzbequistão. Porém, o cenário mudou drasticamente após o confronto decisivo em Vancouver (CAN).



Após eliminação na Copa 2026, Portugal anuncia contratação do técnico Jorge Jesus

Joia da Espanha, Lamine Yamal quase jogou Copa do Mundo por outra seleção Veja também:

Diferente dos companheiros Davinson Sánchez (que acertou o travessão) e Cucho Hernández (que parou no goleiro suíço), Campaz não desperdiçou sua cobrança na disputa por pênaltis. O estopim para a fúria de parte da torcida foi uma oportunidade clara de gol perdida pelo atacante nos minutos finais da prorrogação contra a Suíça, que poderia ter carimbado a vaga colombiana nas quartas de final.

Segundo informações da imprensa colombiana, o tom das mensagens recebidas pelo atleta ultrapassou os limites da cobrança esportiva, gerando preocupação com a integridade física do jogador e de sua família.

Desabafo e pedido de respeito

Diante da onda de hostilidade, Campaz utilizou sua conta oficial no Instagram para se manifestar. Em um forte desabafo, o atleta lamentou a queda no Mundial e cobrou civilidade dos torcedores.

"Minha Colômbia, por favor, nunca deixemos de lado o respeito. Podemos pensar diferente, mas nenhuma paixão justifica o ódio e viver com medo", publicou o jogador.

Sombra do passado

As ameaças a Campaz reascendem o sinal de alerta no futebol colombiano e trazem de volta a memória de uma das maiores tragédias da história das Copas. Em 1994, dez dias após marcar um gol contra que culminou na eliminação da Colômbia no Mundial dos Estados Unidos (na derrota por 2 a 1 para os donos da casa), o zagueiro Andrés Escobar foi assassinado em Medellín. Na época, o crime esteve fortemente ligado ao conturbado período de influência do narcotráfico no país.

