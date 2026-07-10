Espanha x Bélgica na Copa 2026: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (10)
Vale vaga na semifinal: Espanha e Bélgica duelam pelas quartas da Copa do Mundo
Publicado: 10/07/2026 às 09:32
Lamine Yamal, da Espanha, e Leandro Trossard, da Bélgica ( AFP)
Duelo de peso. Espanha e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 16h, no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos, em confronto decisivo que vale a segunda vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026. Quem avançar no confronto de logo mais já sabe o adversário da próxima fase: a França, que carimbou seu passaporte ao eliminar o Marrocos.
A partida será transmitida na TV aberta pela TV Globo e pelo SBT. Na TV por assinatura, o confronto será exibido pelo SporTV. Além disso, os torcedores também poderão acompanhar o jogo ao vivo pelo canal da CazéTV no YouTube.
Como chega a Espanha
A seleção espanhola, comandada por Luis de la Fuente, chega para o duelo credenciada por uma campanha sólida. Após liderar sua chave na fase de grupos com sete pontos (duas vitórias e um empate), a Fúria goleou a Áustria por 3 a 0 nos 16 avos de final e despachou o rival Portugal nas oitavas, com um triunfo pelo placar mínimo de 1 a 0.
Provável Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Olmo; Baena, Lamine Yamal e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
Como chega a Bélgica
Do outro lado, a Bélgica também ostenta a liderança invicta de seu grupo na primeira fase, avançando com cinco pontos. No mata-mata, os belgas superaram Senegal em um jogo movimentado por 3 a 2 e, na sequência, confirmaram a boa fase ao aplicar uma goleada por 4 a 1 nos donos da casa, os Estados Unidos.
Provável Bélgica: Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e De Cuyper; Tielemans, Vanaken, Nicolas Raskin, Trossard e Kevin De Bruyne; Romelu Lukaku. Técnico: Rudi Garcia.
Ficha do jogo - Quartas de final da Copa do Mundo 2026
Data: Sexta-feira, 10 de julho de 2026
Horário: às 16h (de Brasília)
Local: Estádio de Los Angeles, Estados Unidos