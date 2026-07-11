Artilheiros: Duelo entre Inglaterra x Noruega marca encontro entre Kane e Haaland na Copa 2026

Goleadores de alto nível, os atacantes tentam levar suas seleções a uma semifinal de Copa do Mundo

Harry Kane, da Inglaterra, e Erling Haaland, da Noruega (RODRIGO OROPEZA / AFP e JEWEL SAMAD / AFP)

O duelo entre Inglaterra e Noruega deste sábado (11), às 18h, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, marca um encontro entre dois dos melhores atacantes do futebol mundial. De um lado, o capitão Harry Kane tenta levar os ingleses à semifinal. Do outro, o “cometa” Haaland busca manter vivo o sonho norueguês na América do Norte.

Goleadores do mais alto nível, Kane e Haaland vêm justificando a fama durante a Copa. O centroavante inglês já soma seis gols na competição, além de uma assistência. O camisa 9 norueguês, por sua vez, já balançou as redes sete vezes na primeira Copa do Mundo da carreira.

O “furacão” Harry Kane

Vindo de uma de suas melhores temporadas da carreira pelo Bayern de Munique, Kane chegou à marca de impressionantes 61 gols pelo clube alemão em 2025/26. O jogador desembarcou na América do Norte como a grande esperança ofensiva dos Three Lions, correspondendo à altura na principal competição do planeta.

O capitão inglês estreou marcando dois gols contra a Croácia na corrida pela artilharia. Passando em branco diante de Gana, assim como todo o time, o centroavante voltou a marcar na última rodada da fase de grupos, contra o Panamá.

No mata-mata, Harry Kane elevou ainda mais o seu nível e foi decisivo para colocar os ingleses entre os oito melhores da Copa. Em um jogo complicado contra a RD Congo, o atacante mostrou seu instinto de artilheiro ao marcar duas vezes e virar o jogo para a seleção europeia.

Contra o México, nas oitavas de final, o “furacão” balançou as redes de pênalti e ainda distribuiu uma assistência para Jude Bellingham na heroica classificação inglesa no Estádio Azteca.

Os gols marcados por Kane o aproximaram de estatísticas históricas com a seleção da Inglaterra. O atacante igualou o lendário Gary Lineker como o jogador inglês com mais gols em jogos eliminatórios de Copa do Mundo, com seis.

Kane, aliás, já é o jogador do “English Team” com mais gols na história da Copa do Mundo. Com os seis gols neste Mundial, o atacante se tornou o sexto maior artilheiro da história da competição, com 14 gols no total. Se marcar diante dos noruegueses, inclusive, igualará os 15 gols de Ronaldo Fenômeno.

Em uma disputa acirrada e histórica com Haaland, Messi e Mbappé pela artilharia da Copa de 2026, Harry Kane já conquistou a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na ocasião, marcou seis gols para garantir a honraria. Caso termine novamente no topo da artilharia, será o primeiro jogador da história a ser o artilheiro em duas edições do Mundial.

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O “cometa” Haaland

Carrasco do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, o centroavante norueguês vem assombrando o mundo em solo norte-americano. Tendo disputado apenas quatro jogos no Mundial, já que foi poupado diante da França na fase de grupos, Haaland já soma sete gols, posicionando-se como o segundo principal artilheiro e ostentando a melhor média de gols da Copa.

As estatísticas do camisa 9 na competição, aliás, seguem a tônica dos números de toda a sua carreira. Além de seus principais atributos, como a capacidade física, potencializada pelos 1,95 m de altura, e a qualidade nas finalizações, Erling Haaland tem um dom para marcar gols sem precedentes.

Com apenas 25 anos, o atacante já é, com sobras, o maior artilheiro da história da seleção da Noruega. O gigante soma 62 gols em 54 jogos pela seleção nórdica. Antes de Haaland, quem liderava a artilharia era Jørgen Juve, com 33 gols.

Nesta temporada pelo Manchester City, da Inglaterra, o atacante também entregou suas estatísticas habituais. Em 52 jogos pelos Citizens, marcou 38 gols e distribuiu nove assistências, terminando, mais uma vez, como artilheiro isolado da Premier League.

Os números do norueguês se destacam ainda mais quando comparados aos de outros craques geracionais do futebol mundial na mesma idade. Aos 25 anos, Haaland apresenta médias superiores às de dois jogadores históricos: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

O argentino contabilizava 279 gols na mesma idade, com média de 0,65 gol por jogo. O português, por sua vez, tinha 150 gols, com média de 0,36.

Haaland superou essas estatísticas aos 25 anos e já soma 361 gols, com uma média histórica de aproximadamente 0,80 gol por jogo.

Grande diferencial para a Noruega realizar a melhor campanha de sua história em Copas do Mundo, o camisa 9 vem causando enorme impacto ofensivo. Haaland precisa de apenas 51 minutos para marcar um gol no Mundial, com média de 1,8 gol em 4,5 finalizações por partida, segundo a plataforma Sofascore.

Duelo dentro de campo

Com centroavantes históricos, ingleses e noruegueses buscam avançar às semifinais da Copa do Mundo. Os Three Lions almejam retornar ao grupo dos quatro melhores após a campanha de 2018, para seguir sonhando em reconquistar o mundo depois do único título, conquistado em 1966.

A seleção nórdica, por sua vez, já vive uma campanha histórica após eliminar a Seleção Brasileira. O país tenta alcançar sua primeira semifinal de Copa do Mundo, impulsionado por uma jovem e talentosa geração.

Quem avançar no duelo em Miami enfrentará o vencedor de Argentina e Suíça na semifinal da Copa do Mundo de 2026.