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Vídeo: Suíços lotam avenidas de Zurique para comemorar classificação na Copa 2026

Seleção da Suíça iguala melhor campanha em Copas ao superar a Colômbia nos pênaltis; próximo duelo será contra a Argentina, nas quartas de final

Gabriel Farias

Publicado: 08/07/2026 às 18:43

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Torcida suíça nas ruas de Zurique/Reprodução/@zurichier

Torcida suíça nas ruas de Zurique (Reprodução/@zurichier)

Torcedores suíços tomaram as avenidas de Zurique para comemorar a classificação histórica da seleção às quartas de final da Copa do Mundo de 2026, um marco para o futebol do país. A campanha iguala a melhor participação da Suíça em Mundiais após 72 anos.

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A última vez que os suíços chegaram tão longe em uma Copa do Mundo foi em 1954, justamente na edição disputada em casa, quando acabaram eliminados pela Áustria nas quartas de final. A seleção também alcançou essa fase nas edições de 1934, na Itália, e de 1938, na França.

A vaga foi conquistada na última terça-feira (7), após a vitória nos pênaltis sobre a Colômbia, em Vancouver, no Canadá. O próximo desafio da Suíça será diante da Argentina, no sábado (11), às 22h (de Brasília), em Kansas City, nos Estados Unidos, valendo uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo.

Confira o vídeo:

 
 
 
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