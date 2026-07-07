Copa 2026: Suíça vence a Colômbia nos pênaltis e volta às quartas de final após 72 anos

Amdouni, Akanji e Xhaka em ação pela Suíça na Copa 2026 (DAVID RAMOS / AFP)

A Suíça está de volta entre as oito melhores seleções do mundo. Nesta terça-feira (7), os suíços venceram a Colômbia por 4 a 3 nos pênaltis, após empate sem gols em 120 minutos, em Vancouver, no Canadá, e garantiram vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O próximo desafio será diante da Argentina, no sábado (11), às 22h (de Brasília), em Kansas City, nos Estados Unidos.

A classificação marca o retorno da seleção suíça às quartas de final de um Mundial após 72 anos. A última vez que o país havia alcançado essa fase foi na Copa de 1954, justamente sediada em território suíço, quando acabou eliminado pela Áustria e marcou sua melhor campanha no torneio.

A equipe de Murat Yakn tenta escrever um novo capítulo em sua história ao enfrentar a atual campeã mundial, agora a única seleção sul-americana na disputa do título.

O JOGO

O confronto contra a Colômbia foi equilibrado do início ao fim. As duas seleções criaram oportunidades durante os 90 minutos e também na prorrogação, mas pecaram nas finalizações e pararam nas boas atuações dos sistemas defensivos.

A equipe colombiana, que chegou cercada de expectativa após uma campanha consistente, encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras, enquanto os suíços apostaram em transições rápidas, mas também não conseguiram balançar as redes.

A decisão ficou para as penalidades, e a Suíça mostrou mais eficiência. Pela Colômbia, Cucho Hernández viu Kobel defender sua cobrança, enquanto Davinson Sánchez acertou o travessão. Do lado suíço, Akanji também desperdiçou ao isolar sua batida, mas Vargas converteu a última cobrança e confirmou a classificação por 4 a 3, fazendo a festa da torcida presente em Vancouver.