Argentina vira sobre o Egito e avança para as quartas da Copa 2026

Os argentinos reverteram uma desvantagem de 2 a 0, com um gol e uma assistência de Lionel Messi

Lionel Messi em comemoração de gol na Copa do Mundo (THOMAS COEX / AFP)

Após ficar em desvantagem de 2 a 0 até a reta final da partida e ver Lionel Messi perder um pênalti, a Argentina virou sobre o Egito por 3 a 2. O camisa 10 comandou a reação sul-americana nas oitavas de final com um gol e uma assistência.

A seleção africana saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça de Yasser Ibrahim. Aos 20, Messi teve a chance de empatar a partida, mas viu sua cobrança de pênalti parar na defesa do goleiro Mostafa Shobeir.

Na segunda etapa, o Egito teve um gol de Mostafa Ziko anulado por falta na origem da jogada. Pouco depois, o mesmo atacante voltou a encontrar as redes, ampliando a vantagem dos africanos para 2 a 0.

A reação argentina começou aos 34 minutos, quando Messi cruzou na área e Romero subiu para cabecear, diminuindo o placar. O camisa 10 colocou a Albiceleste de volta ao confronto aos 38, ao aproveitar o rebote e marcar de voleio.

Já nos acréscimos, Enzo Fernández recebeu cruzamento de Lautaro Martínez e cabeceou para confirmar a virada e a classificação.



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