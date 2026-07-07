Copa 2026: Atacante do Egito detona arbitragem após eliminação para a Argentina: "Partida direcionada"
Zico, autor do segundo gol dos egípcios, teceu duras críticas ao árbitro da partida
Publicado: 07/07/2026 às 16:26
Mostafa Zico, atacante do Egito (ODD ANDERSEN / AFP)
A épica virada da Argentina por 3 a 2 sobre o Egito, que garantiu aos sul-americanos a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, também foi marcada por polêmicas de arbitragem. O francês François Letexier foi fortemente criticado pela seleção egípcia durante o confronto desta terça-feira (7).
Após a partida, o atacante Mostafa Zico detonou a arbitragem. O camisa 11 do Egito teve um gol anulado no segundo tempo, mas depois foi às redes para fazer o segundo da seleção africana no jogo. Segundo Zico, a partida em Atlanta foi direcionada pelo árbitro.
“O árbitro não foi bom, foi injusto. A injustiça dele foi clara. Nos perseguiu desde o início da partida. Não quer que a gente vença. Uma partida direcionada. Não foi nossa culpa, parece que essa partida foi direcionada. Parabéns à Argentina por mais uma Copa do Mundo, pelo jeito”, externou Mostafa Zico.
Decisões da arbitragem
Os principais lances reclamados pelos egípcios incluem o pênalti marcado para a Argentina durante o primeiro tempo, que foi desperdiçado por Messi, e a anulação do segundo gol do Egito por uma possível falta na origem da jogada.
Em campo, a equipe africana abriu o placar na primeira etapa com o zagueiro Yasser Ibrahim. Já no segundo tempo, Mostafa Zico aumentou. A grande reação argentina teve início aos 34 minutos do segundo tempo, quando Lionel Messi cruzou para o gol de Cuti Romero.
Depois da assistência, o camisa 10 balançou as redes para empatar o jogo aos 38 minutos. Nos acréscimos, Enzo Fernandez virou para os atuais campeões do mundo, que agora esperam o vencedor de Colômbia e Suíça para saber o seu adversário nas quartas de final.
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