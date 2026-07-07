Com Messi e Salah em campo, oitavas de final chegam ao fim nesta terça; veja a programação completa de TV e streaming.

Oitavas de final da Copa hoje: onde assistir Argentina x Egito e Colômbia x Suíça. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

As oitavas de final da Copa do Mundo seguem nesta terça-feira (7) com Argentina x Egito e Suíça x Colômbia definindo as últimas vagas para as quartas de final. Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos desta terça.

Argentina x Egito: horário e onde assistir

A partida entre Argentina e Egito está marcada para 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

O jogo tem transmissão dividida entre canais de TV aberta, TV fechada e streaming online. Confira as opções:

SBT

GE TV

Sportv 4K

TV Globo

Sportv

NSports

Globoplay

YouTube - CazéTV

Os argentinos entram em campo para tentar evitar o sufoco passado contra Cabo Verde na última sexta-feira (3), quando só venceram o jogo na prorrogação. Os africanos, por outro lado, apostam no imprevisível do torneio e no talento de Mohamed Salah para superar os sul-americanos.

Colômbia x Suíça: horário e onde assistir

Depois de vencer Gana, a Colômbia enfrenta a Suíça para tentar repetir a melhor campanha da seleção na história, quando chegou às quartas de final em 2014, no Brasil.

A partida será realizada no BC Place, em Vancouver, no Canadá, às 17h (horário de Brasília).

Assim como Egito x Argentina, o jogo tem a transmissão dividida. Veja as opções:

SBT

GE TV

Sportv 4K

TV Globo

Sportv

NSports

Globoplay

YouTube - CazéTV

Os vencedores dos confrontos desta terça se enfrentam nas quartas de final.