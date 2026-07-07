Oitavas de final da Copa hoje: onde assistir Argentina x Egito e Colômbia x Suíça
Com Messi e Salah em campo, oitavas de final chegam ao fim nesta terça; veja a programação completa de TV e streaming.
Publicado: 07/07/2026 às 11:32
Oitavas de final da Copa hoje: onde assistir Argentina x Egito e Colômbia x Suíça. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
As oitavas de final da Copa do Mundo seguem nesta terça-feira (7) com Argentina x Egito e Suíça x Colômbia definindo as últimas vagas para as quartas de final. Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos desta terça.
Argentina x Egito: horário e onde assistir
A partida entre Argentina e Egito está marcada para 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.
O jogo tem transmissão dividida entre canais de TV aberta, TV fechada e streaming online. Confira as opções:
- SBT
- GE TV
- Sportv 4K
- TV Globo
- Sportv
- NSports
- Globoplay
- YouTube - CazéTV
Os argentinos entram em campo para tentar evitar o sufoco passado contra Cabo Verde na última sexta-feira (3), quando só venceram o jogo na prorrogação. Os africanos, por outro lado, apostam no imprevisível do torneio e no talento de Mohamed Salah para superar os sul-americanos.
Colômbia x Suíça: horário e onde assistir
Depois de vencer Gana, a Colômbia enfrenta a Suíça para tentar repetir a melhor campanha da seleção na história, quando chegou às quartas de final em 2014, no Brasil.
A partida será realizada no BC Place, em Vancouver, no Canadá, às 17h (horário de Brasília).
Assim como Egito x Argentina, o jogo tem a transmissão dividida. Veja as opções:
- SBT
- GE TV
- Sportv 4K
- TV Globo
- Sportv
- NSports
- Globoplay
- YouTube - CazéTV
Os vencedores dos confrontos desta terça se enfrentam nas quartas de final.