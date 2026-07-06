Espanha elimina Portugal nos acréscimos e encerra sonho de Cristiano Ronaldo na Copa 2026

Gol de Merino aos 46 coloca a Fúria entre as oito melhores do Mundial; seleção espanhola aguarda Estados Unidos ou Bélgica nas quartas

Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal na Copa do Mundo 2026 (Aric Becker / AFP)

A Espanha venceu Portugal por 1 a 0 nesta segunda-feira (6), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O gol da classificação saiu dos pés de Mikel Merino, aos 46 minutos, apenas nos acréscimos da etapa final.

O resultado também marcou o fim do sonho de Cristiano Ronaldo de conquistar a Copa do Mundo, o único grande título que ainda faltava em sua carreira.

A eliminação encerra um capítulo histórico da trajetória do camisa 7 com a seleção portuguesa. Disputando sua sexta Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo se despede do torneio sem conseguir levantar a taça mais cobiçada do futebol. Ronaldo deixa a competição com três gols marcados.

Ao longo de duas décadas defendendo Portugal, o atacante acumulou recordes, conquistou a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações, mas encerra sua caminhada nos Mundiais sem alcançar o título inédito. A estrela portuguesa confirmou que esta seria sua última Copa.

Agora, a Espanha segue viva na luta pelo bicampeonato mundial e aguarda o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Bélgica, que também se enfrentam nesta segunda-feira, para conhecer seu próximo adversário.

O JOGO

Dentro de campo, o clássico ibérico foi marcado pelo equilíbrio desde os primeiros minutos. No primeiro tempo, Espanha e Portugal criaram boas oportunidades, mas esbarraram na falta de eficiência nas finalizações. O principal destaque da etapa inicial foi o goleiro Diogo Costa, que fez importantes intervenções para impedir que os espanhóis abrissem o placar. Portugal também levou perigo, mas desperdiçou as chances que criou diante da defesa adversária.

Na segunda etapa, o ritmo diminuiu, embora as duas equipes continuassem apostando em suas principais características para buscar a classificação. Foi então que o técnico Luis de la Fuente mudou o panorama da partida ao promover as entradas de Ferran Torres e Mikel Merino. A alteração acabou sendo decisiva para o desfecho do confronto.

Já nos acréscimos, Ferran encontrou espaço entre os defensores portugueses e fez um passe preciso para Merino. Livre diante de Diogo Costa, o meio-campista apenas deslocou o goleiro para marcar o único gol da partida e garantir a classificação espanhola às quartas de final.