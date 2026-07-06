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Trump critica árbitro brasileiro após expulsão em jogo dos EUA: 'Muito suspeito'

Donald Trump questiona decisão de árbitro brasileiro em expulsão de Balogun

AFP

Publicado: 06/07/2026 às 12:39

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Folarin Balogun, atacante dos Estados Unidos/ Getty Images via AFP

Folarin Balogun, atacante dos Estados Unidos ( Getty Images via AFP)

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (6), que o árbitro brasileiro Raphael Claus, que aplicou o cartão vermelho ao atacante americano Folarin Balogun, tem um passado "muito suspeito".

Veja também:
"Esse árbitro... é um tanto suspeito se você verificar o passado dele. Não quero dizer isso, pois não gosto de criar polêmica, mas é muito suspeito", disse Trump ao justificar a pressão que exerceu sobre a Fifa para que o cartão vermelho fosse revisado.

Raphael Claus expulsou Balogun depois que o jogador americano pisou no tornozelo de um adversário durante uma disputa de bola.

arbitro , EUA , raphael claus , Trump
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