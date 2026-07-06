Galvão Bueno anuncia aposentadoria das Copas do Mundo após eliminação do Brasil

Galvão Bueno, narrador esportivo (Divulgação)

A voz que embalou os principais gritos de gol, as maiores glórias e os dramas mais intensos do futebol brasileiro prepara o seu adeus definitivo do maior palco do esporte mundial. Aos 75 anos, o narrador Galvão Bueno anunciou oficialmente que a Copa do Mundo de 2026 será a sua última na função.

O anúncio, em tom de desabafo e gratidão, foi feito ao vivo na tela do SBT, logo após o apito final que decretou a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final diante da Noruega. Com o aniversário de 76 anos batendo à porta neste mês de julho, o locutor rechaçou a possibilidade de estender a carreira em Mundiais até o torneio de 2030.

"Não penso em narrar outra Copa do Mundo com 80 anos de idade. Não sei se estarei aqui, se estarei bem. Mas foi muito bom. Claro que eu gostaria de um resultado melhor. Não necessariamente que o Brasil fosse campeão, mas que fosse um pouco mais à frente", declarou Galvão, visivelmente emocionado.

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Um adeus amargo em campo

A despedida de Galvão das transmissões da Seleção em Copas não teve o roteiro idealizado pelo torcedor. O Brasil sucumbiu diante da eficiente seleção norueguesa por 2 a 1. O craque Erling Haaland balançou as redes duas vezes no segundo tempo, castigando a defesa brasileira. Nos acréscimos, Neymar ainda diminuiu de pênalti, mas já era tarde para buscar o empate.

Atualmente dividindo seus trabalhos entre o SBT e a plataforma NSports, Galvão Bueno deixa um vazio que dificilmente será preenchido na crônica esportiva. Sua trajetória em Copas do Mundo começou em 1978, na Argentina. De lá para cá, foram 14 edições consecutivas cobrindo o torneio, marca que o consagrou com o recorde mundial de partidas narradas na competição, chancelado pelo Guinness World Records.

Narrador do tetra em 1994 e do penta em 2002, Galvão transformou a narração esportiva em um espetáculo de entretenimento, criando bordões que se integraram à cultura popular brasileira.

