Copa do Mundo 2026: onde assistir e horários dos jogos desta segunda-feira (6)

Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Lamine Yamal, da Espanha (ROBERTO SCHMIDT and Etienne LAURENT / AFP)

Após o domingo de ressaca com a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, a Copa do Mundo de 2026 define nesta segunda-feira (6) os seus últimos classificados para as quartas de final. O dia de decisões na América do Norte é liderado pelo peso histórico do clássico entre Espanha e Portugal, mas a rodada se estende pela noite com os Estados Unidos e Bélgica.

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Após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega no último domingo (5), as atenções do planeta se voltam para o Velho Continente e para os donos da casa.

Às 16h, Espanha e Portugal protagonizam um dos clássicos mais aguardados do torneio. Os espanhóis chegam embalados pela goleada por 3 a 0 sobre a Áustria, enquanto os portugueses trazem o fator emocional de uma virada por 2 a 1 contra a Croácia, jogo que também quebrou o jejum de Cristiano Ronaldo em mata-matas de Mundiais.

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Mais tarde, às 21h, é a vez de a torcida local jogar junto. Os Estados Unidos enfrentam a experiente seleção da Bélgica, tentando fazer valer o fator casa para seguir fazendo história no torneio.

Copa do Mundo (Oitavas de Final)

16h00 – Portugal x Espanha | Transmissão: TV Globo, SBT, Sportv, CazéTV, N Sports e ge.tv.

21h00 – Estados Unidos x Bélgica | Transmissão: CazéTV.

