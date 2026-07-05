"Maior vitória do futebol da Noruega", diz Haaland após eliminar o Brasil da Copa

Com dois gols, o atacante do Manchester City foi decisivo na vitória dos nórdicos por 2 a 1 neste domingo (5), no MetLife Stadium

Haaland comandou a vitória da Noruega contra o Brasil (ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Erling Haaland entrou para a lista de carrascos do Brasil em Copas do Mundo. Com dois gols, o atacante do Manchester City foi decisivo na vitória dos nórdicos por 2 a 1 neste domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), pelas oitavas de final do Mundial de 2026.

Após o jogo, Haaland sentenciou que foi a maior façanha do seu país. “Temos que saborear essa vitória, pois foi a maior do futebol na Noruega. Estamos com orgulho e tenho certeza que vai inspirar muitos jovens”, disse Haaland.

O atacante tem agora sete gols na Copa do Mundo, dividindo a artilharia com Messi e Mbappé. Agora são 62 gols em 51 jogos pela Noruega.

"Precisávamos aproveitar as oportunidades quando elas chegassem. Foi incrível, uma loucura", disse o atacante, que comandou a festa norueguesa com a tradicional comemoração da remada vinking no gramado.

O primeiro gol foi marcado aos 34 minutos do segundo tempo, após ganhar no alto de Gabriel Magalhães e cabecear sem chance para Alisson. O segundo foi aos 45, em chute fulminante no canto de Alisson.

Well well well ???? pic.twitter.com/IWe7l9AhZo — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 5, 2026







