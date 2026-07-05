Haaland faz dois e Noruega elimina Brasil da Copa do Mundo nas oitavas de final
Atacante da Noruega foi o grande nome da vitória sobre o Brasil por 2 a 1, neste domingo (5), nas oitavas de final
Publicado: 05/07/2026 às 19:09
Haaland fez os dois gols contra o Brasil (ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)
O Brasil está eliminado da Copa do Mundo 2026. Jogando muito abaixo e com uma estratégia que não funcionou, a Seleção Brasileira perdeu por 2 a 1 para a Noruega neste domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O carrasco foi ele: Haaland, autor de dois gols no segundo tempo. Neymar fez o gol do Brasil, de pênalti, aos 54 minutos do segundo tempo.
Desde 1990, quando perdeu para a Argentina na Copa da Itália, o Brasil não era eliminado nas oitavas de final. A Canarinho vai para 28 anos sem ganhar um Mundial e segue sem ganhar de europeus em mata-mata de Copa desde a final de 2022, contra a Alemanha.
Haaland decide e Noruega elimina o Brasil ????????#CopadoMundoFIFA— Copa do Mundo FIFA???? (@fifaworldcup_pt) July 5, 2026
O JOGO
Sem Lucas Paquetá, lesionado, o técnico Carlo Ancelotti optou por escalar Gabriel Martinelli, autor do gol decisivo contra o Japão. Mas logo aos dois minutos, um grande susto para a Seleção Brasileira. Nusa recebeu pela esquerda e cruzou para Berg, que estufou a rede. O lance foi invalidado, pois Nusa, o “Neymar Norueguês”, estava impedido.
Mas aos 10 minutos, na primeira boa chegada do Brasil, Matheus Cunha foi derrubado dentro da área pelo zagueiro Ajer. O árbitro Ismail Elfath não marcou pênalti, mas o VAR chamou e a penalidade foi assinalada. Bruno Guimarães bateu mal o goleiro Nyland defendeu.
Depois desses dois grandes lances, o jogo ficou mais cadenciado. Emoção de novo, só aos 30. Martinelli fez boa jogada e bateu cruzado, mas a bola bateu na perna do goleiro Nyland e saiu. A Noruega respondeu com Odegaard, que girou e bateu para fora.
Só aos 36, o primeiro toque na bola na área de Haaland, que desviou cruzamento de Nusa, mas Alisson defendeu sem problema. Logo em seguida, a primeira boa chegada de Vini Jr, que roubou a bola de Odegaard e bateu rasteiro, mas o goleiro norueguês evitou de novo com o pé.
Nos acréscimos, foi a vez de Alisson operar um milagre. Haaland ganhou no corpo de Gabriel Magalhães e a bola sobrou para Odergaard, que bateu rasteiro e o goleiro brasileiro salvou.
SEGUNDO TEMPO
O Brasil voltou sem mudanças, já a Noruega mudou os dois pontas. Bobb e Schjelderup substituíram Nusa e Sorloth. Com o adversário com maior posse de bola, Carlo Ancelotti acionou Endrick aos 13 minutos, no lugar de Matheus Cunha. E na sua primeira jogada, o atacante do Lyon recebeu de Vini Jr e, cara a cara com o goleiro, chutou para fora.
Já aos 22 minutos, a sorte ajudou o Brasil. Por centímetros, Haaland não alcançou o cruzamento de Ajer. Em seguida, a torcida brasileira foi ao delírio. Neymar e Danilo Santos entraram nos lugares de Rayan e Martinelli.
Mas quem balançou a rede foi a Noruega. E dele: Haaland. Aos 34 minutos, o atacante ganhou no alto de Gabriel Magalhães e cabeceou sem chance para Alisson: 1 a 0. Foi o sexto gol de Haaland na Copa. E o 61º gol pela Noruega, em 54 jogos.
O Brasil foi para o abafa. Aos 40, o goleiro Nyland evitou com uma defesa espetacular, evitando gol contra. Porém, foi a Noruega que marcou, com Haaland de novo, em chute de fora da área aos 45 minutos. Sétimo gol na Copa do atacante do Manchester City, artilheiro ao lado de Messi e Mbappé.
Aos 54 minutos, o árbitro marcou pênalti em Casemiro. Neymar foi para a cobrança e marcou o gol: 2 a 1. Mas era tarde para uma reação. O Brasil segue sem vencer a Noruega, em cinco jogos, são três derrotas e dois empates.
FICHA DA PARTIDA – BRASIL 1X2 NORUEGA
BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães (Ederson); Rayan (Neymar), Matheus Cunha (Endrick), Gabriel Martinelli (Danilo Santos) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
NORUEGA: Nyland; Ryerson (Aursnes), Ajer, Heggem e Wolfe; Berge, Berg e Odegaard; Sorloth (Schjelderup), Nusa (Bobb) e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.
Local: MetLife Stadium (Nova Jersey, EUA).
Árbitro: Ismail Elfath (EUA).
Assistentes: Corey Parker e Kyle Atkins (ambos dos EUA).
Gols: Haaland (34’/2º) e (44’/2º); Neymar (54’/2º).