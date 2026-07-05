FIFA suspende punição de Balogun, dos EUA, e atacante é liberado a jogar contra a Bélgica
Decisão foi comemorada pelo presidente Donald Trump; atacante foi expulso contra a Bósnia nos 16 avos da Copa 2026
Publicado: 05/07/2026 às 16:07
Folarin Balogun, atacante dos Estados Unidos na Copa do Mundo 2026 (JAMIE SQUIRE / AFP)
A FIFA confirmou neste domingo (5) que o atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos, está liberado para atuar normalmente contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo, apesar da expulsão sofrida na partida contra a Bósnia e Herzegovina. A decisão gerou repercussão internacional e foi celebrada por Donald Trump, presidente dos EUA.
Balogun havia recebido cartão vermelho após cometer falta sobre o zagueiro Tarik Muharemovi. Inicialmente, a expulsão implicaria suspensão automática para o confronto eliminatório. No entanto, a Comissão Disciplinar da FIFA decidiu "aplicar o artigo 27 do Código Disciplinar da entidade, suspendendo a execução da punição por um período probatório de um ano".
Na prática, o cartão vermelho permanece registrado, mas a suspensão da partida foi cancelada. Segundo a FIFA, a sanção só será executada caso o atacante norte-americano cometa outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período de observação. Caso isso aconteça, a suspensão voltará a valer, além de eventuais punições referentes à nova infração.
A decisão foi comemorada publicamente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em publicação na plataforma Truth Social, o mandatário afirmou que a FIFA corrigiu uma "injustiça" ao liberar o jogador para atuar nas oitavas de final. A mensagem foi posteriormente compartilhada pelo perfil oficial da Casa Branca na rede social X.
USA-USA-USA ???? https://t.co/yKnJxew9tU pic.twitter.com/75KmExgrUJ— The White House (@WhiteHouse) July 5, 2026
Federação Francesa de Futebol
O episódio também provocou reações em outros países. De acordo com o jornal francês L’Équipe, a Federação Francesa de Futebol (FFF) estuda solicitar à FIFA a anulação do cartão amarelo recebido por Michael Olise na vitória sobre o Paraguai. Embora a situação seja diferente da envolvendo Balogun, a decisão da entidade abriu discussões sobre possíveis revisões disciplinares em casos considerados controversos.